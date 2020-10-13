"Появлялся он непросто". У 49-летнего Бараца родился сын

Участник московского театра "Квартет И" 49-летний Леонид Барац назвал новорожденного сына Марком.

Барац стал отцом в третий раз Фото: lesha_barats / Instagram

Российский актер украинского происхождения участник московского театра "Квартет И" 49-летний Леонид Барац в третий раз стал отцом – избранница артиста Анна Моисеева 10 октября родила ему сына. Об этом Барац сообщил 12 октября на своей странице в Instagram.

"10.10.2020 появился Марк Барац. Появлялся он непросто", – написал артист.

Барац отметил, что мать ребенка во время родов "держалась молодцом".

Леонид Барац родился в 1971 году в Одессе. С января 1991 по декабрь 2015 год был женат на актрисе Анне Касаткиной. В браке у пары родились две дочери: Елизавета (1994) и Ева (2003).

В настоящее время актер состоит в отношениях с Анной Моисеевой.