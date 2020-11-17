Бульвар Шоубиз
 
17 ноября, 2020
 
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Песков рассказал, получат ли российские артисты поддержку от властей в условиях ужесточения карантина

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в России из-за карантина не запрещены съемки кино и телепрограмм.

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С 13 ноября власти Москвы приостановили проведение культурных мероприятий с участием зрителей
С 13 ноября власти Москвы приостановили проведение культурных мероприятий с участием зрителей
Фото: depositphotos.com

Правительство Российской Федерации не рассматривает меры в поддержку российского шоу-бизнеса, который пострадал от карантина, введенного в связи с распространением коронавируса. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщается 17 ноября на сайте телеканала "Дождь".

Песков отметил, что проведение телевизионных и киносъемок не запрещено, если они проводятся с соблюдением санитарных требований. Комментируя работу театров, пресс-секретарь Путина отметил, что ряд ограничений в их работе являются неминуемыми в условиях пандемии.

Резюмируя, пресс-секретарь отметил, что "творческая работа продолжается".

С 13 ноября в Москве действуют новые правила по предотвращению распространения коронавируса. В частности, ресторанам, барам и кафе запрещено работать ночью, а проведение культурных мероприятий с участием зрителей должно быть временно приостановлено, сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина. При этом в театрах, кинотеатрах и концертных залах в этот период количество зрителей не должно превышать 25% от общей вместимости зала.

Реагируя на это, российский певец Валерий Меладзе призвал коллег бойкотировать съемки в новогодних передачах, чтобы привлечь внимание властей к проблемам артистов, которые остались без работы в условиях карантина.

Его коллега Лев Лещенко заявил, что из-за карантина оказался в трудном финансовом положении и выживает благодаря сбережениям и поддержке друзей.

Теги: Дмитрий Песков, шоу-бизнес, концерт, Валерий Меладзе, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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