"Перестаньте думать о бабле". Витас раскритиковал предложение Меладзе бойкотировать съемки в новогодних передачах

Российский певец Витас призвал коллег по шоу-бизнесу прекратить ныть о том, что они умирают от голода, и с уважением отнестись к руководству российских федеральных каналов. Таким образом артист отреагировал на призыв коллеги Валерия Меладзе не сниматься в новогодних передачах, чтобы привлечь внимание к бедственному положению артистов в условиях карантина.

Российский певец Витас (Виталий Грачев) заявил, что не согласен с позицией коллеги Валерия Меладзе, призывающего артистов бойкотировать съемки в новогодних передачах на российских федеральных каналах. Об этом он написал 17 ноября в Instagram.

"Первое – уважаемые коллеги, прекратите ныть, что вы умираете от голода. Второе – хватит распродавать свои личные вещи – они пахнут нафталином. По поводу "новогодних огоньков" – люди вас любят, ждут, не лишайте их возможности насладиться вашим творчеством! Перестаньте думать о бабле, продадите носки и рассчитаетесь за коммуналку", – написал он.

Витас посоветовал коллегам "подумать о зрителях и с уважением отнестись к руководству федеральных каналов".

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С 13 ноября в Москве действуют новые правила по предотвращению распространения коронавируса. В частности, ресторанам, барам и кафе запрещено работать ночью, а проведение культурных мероприятий с участием зрителей должно быть временно приостановлено, сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина. При этом в театрах, кинотеатрах и концертных залах в этот период количество зрителей не должно превышать 25% от общей вместимости зала.

Реагируя на это, российский певец Валерий Меладзе призвал коллег бойкотировать съемки в новогодних передачах, чтобы привлечь внимание властей к проблемам артистов, которые остались без работы в условиях карантина.

Его коллега Лев Лещенко рассказал, что из-за карантина оказался в трудном финансовом положении и выживает благодаря сбережениям и поддержке друзей.

Инициативу Меладзе поддержал российский актер украинского происхождения, участник московского театра "Квартет И" Леонид Барац.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что правительство Российской Федерации не рассматривает меры в поддержку российского шоу-бизнеса.