У Витаса умер отец

Российский певец Витас сообщил, что похороны его отца состоятся в Одессе.

Российский певец Витас (Виталий Грачев) 19 октября в Instagram сообщил о смерти 72-летнего отца Владаса Грачева.

"Умер мой папа. Прощание состоится в Одессе во вторник в 12.00", – написал он.

Грачев родился 1979 года в Даугавпилсе, в Латвии. Вскоре его родители переехали в Одессу (Украина). После девятого класса Грачев перебрался в Москву (Россия). Сольную карьеру на российской эстраде певец начал в 2000 году.

Мать певца Лилия Грачева умерла в 2001 году

Грачев женат на Светлане Гранковской. Пара воспитывает двоих детей – дочь Аллу (2008) и сына Максима (2015).