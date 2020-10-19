У Витаса умер отец

Российский певец Витас (Виталий Грачев) 19 октября в Instagram сообщил о смерти 72-летнего отца Владаса Грачева.
"Умер мой папа. Прощание состоится в Одессе во вторник в 12.00", – написал он.
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Умер мой папа. Прощание состоится в Одессе во вторник в 12:00 Преображенская 70 Свято-Успенский Кафедральный Собор.
Грачев родился 1979 года в Даугавпилсе, в Латвии. Вскоре его родители переехали в Одессу (Украина). После девятого класса Грачев перебрался в Москву (Россия). Сольную карьеру на российской эстраде певец начал в 2000 году.
Мать певца Лилия Грачева умерла в 2001 году
Грачев женат на Светлане Гранковской. Пара воспитывает двоих детей – дочь Аллу (2008) и сына Максима (2015).