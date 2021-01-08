Некоторые станции метро в Киеве могут закрыть на вход на период локдауна

В Киевском метрополитене предупредили о возможных ограничениях в метро на период действия жесткого карантина в Украине с 8 января по 00.00 25 января.

Во избежание скоплений людей и для соблюдения карантинных мер некоторые станции метро в Киеве могут закрыть на период локдауна Фото: КП “Київський метрополітен“ / Facebook

Некоторые станции киевского метро могут закрыть на вход на период действия "карантина зимних каникул" в Украине с 8 января по 00.00 25 января. Об этом заявила администрация Киевского метрополитена, информирует Facebook коммунального предприятия.

"С 8-го по 25 января метрополитен будет работать в обычном режиме. Некоторые станции могут ограничиваться на вход во избежание скоплений людей и соблюдения карантинных мер", – говорится в сообщении.

С 8 января до 00.00 25 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине будет действовать "карантин зимних каникул". В этот период будет запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).