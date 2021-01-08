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В Минздраве Украины пояснили, какие товары можно продавать в магазинах и киосках

Посуда, игрушки и одежда не являются предметами первой необходимости, но их наличие в супермаркетах приводило бы к тому, что украинцы посещали бы магазины, чтобы приобрести эти товары. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Ляшко: К предыдущим карантинным ограничениям у бизнеса возникали вопросы
Ляшко: К предыдущим карантинным ограничениям у бизнеса возникали вопросы
Фото: Виктор Ляшко / Facebook

"Карантин зимних каникул", который действует в Украине с 8 января, предполагает ограничение деятельности ряда субъектов хозяйствования. Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета Министров.

"Запрещается деятельность бытовых магазинов. В то же время другие магазины могут торговать исключительно товарами, относящимися к продуктам питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, бытовой химией и прессой на торговых площадях, не менее 60% которых предназначены для торговли такими товарами, а также топливом. Продажа других групп товаров разрешается только с осуществлением адресной доставки заказов", – отметили в релизе.

По словам заместителя министра здравоохранения, главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, целью жестких ограничений является уменьшение мобильности людей и, как следствие, предотвращение распространения коронавирусной инфекции. При этом существует ряд жизненно важных товаров, которые не могут быть закуплены заранее.

"К предыдущим карантинным ограничениям, которые применяло правительство, у представителей бизнеса возникали вопросы. Например, почему игрушки разрешались к продаже в супермаркетах, торгующих в основном продуктами, а в специализированных игрушечных магазинах не разрешались. Такие же вопросы были и к одежде, обуви, посуде", – сказал Ляшко. 

Главный санврач отметил, что эти товары не являются предметами первой необходимости, но их наличие в супермаркетах приводило к тому, что люди ехали исключительно за игрушкой, одеждой, обувью, посудой, а не за продуктами.

"Из-за этого увеличивалась мобильность и нарушался принцип карантина. К тому же, это было нарушением конкурентных условий между различными формами торговли и страдали именно специализированные магазины", – считает Ляшко.

Глава Минздрава Максим Степанов сказал, что карантинные меры ограничивают прием посетителей в магазинах, на киоски, в которые невозможен доступ покупателей, эти меры не распространяются.

"Постановление не предусматривает прекращения такой деятельности, поэтому из киосков можно торговать и кофе, и сигаретами, и батарейками", – сообщил он.

По мнению Степанова, отсутствие ряда товаров в продуктовых магазинах уменьшит в них количество покупателей.

"Что касается продажи табачных изделий в супермаркетах, то они не подпадают под запрет, поскольку среди кодов КВЭД, которые утверждены приложением к постановлению №1236 и определяют перечень запрещенных видов экономической деятельности во время "карантина зимних каникул", торговля табачными изделиями отсутствует", – пояснили в пресс-службе КМУ.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. За прошедшие сутки, 7 января, в Украине подтвердили 5676 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине выявлено 1 105 169 случаев COVID-19, выздоровело 778 345 человек, умерло – 19 588.

С 8 января до 00.00 25 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине будет действовать "карантин зимних каникул". В этот период запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).

Магазины могут продавать еду, лекарства, средства гигиены, средства связи, ветеринарные препараты, а также бытовую химию.

С 8 января в супермаркетах запретили продавать большинство непродовольственных товаров. Некоторые украинские супермаркеты эти товары из зала не убрали, а просто заклеили стеллажи сигнальными лентами.

Теги: Украина, бизнес, карантин, торговля, ограничения, Минздрав, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, коронавирус
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