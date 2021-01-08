Нардеп от "Слуги народа" Безгин о локдауне: Вся власть из-за действий Кабмина выглядит идиотами в глазах налогоплательщиков

Народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин заявил, что правительство Украины не опубликовало вовремя обновленный порядок соблюдения локдауна.

Безгин: Это пример успешной борьбы с чулками и порошками от руководства Кабмина Фото: Vitalik Bezgin / Facebook

Народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин на своей странице в Facebook заявил, что из-за недоработок Кабинета Министров, связанных с локдауном, украинское общество считает "идиотами" всю власть.

Нардеп опубликовал сделанные в одном из супермаркетов фотографии, на которых отдельные стеллажи с товаром заклеены лентами.

"Первый день локдауна. Вот так выглядят определенные отделы некоторых супермаркетов. Пример успешной борьбы с чулками и порошками от руководства Кабмина. Кто не знал – оно влияет на противодействие COVID-19", – написал Безгин.

Он пояснил, что такая ситуация сложилась из-за того, что правительство не опубликовало вовремя обновленный порядок соблюдения локдауна.

"Почему так? Изменения в правительственное постановление о локдауне №1236 (которые исправляли ложные ограничения, в частности, касательно бытовой химии и непродовольственных товаров), которые приняли 5 января, так и не смогли вовремя обнародовать. Сейчас они уже есть на сайте и опубликованы, поэтому предприниматели могут спокойно работать и снимать эти ленты", – подчеркнул нардеп.

По его мнению, Кабмин должен принимать решения максимально быстро.

"Вся украинская власть из-за таких действий Кабмина выглядит идиотами в глазах налогоплательщиков. Справедливо, стоит отметить", – резюмировал Безгин.

С 8 января до 00.00 25 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине будет действовать "карантин зимних каникул". В этот период запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).

Магазины могут продавать еду, лекарства, средства гигиены, средства связи, ветеринарные препараты, а также бытовую химию.

Аналогичная ситуация, когда лентой заклеивались отдельные стеллажи с товаром, сегодня фиксировалась в ряде украинских магазинов и супермаркетов.