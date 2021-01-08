Украина хочет провести Олимпийские игры 2030-го или 2032 года – министр спорта

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что для проведения Олимпиады в стране нужно развивать спортивную инфраструктуру.

Украина хочет провести Олимпийские игры 2030-го или 2032 года. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

"Самое главное, что для этого нужно, – это строительство инфраструктуры, потому что без инфраструктуры и спортивных объектов спортивная сфера не может развиваться вообще. Для нас важно построить спортивные площадки, стадионы. В министерстве мы создали рабочую группу и рассчитываем, в каком году, сколько нужно на это средств, в каком месте в Украине... Возможны еще и юношеские Олимпийские игры. Мы привлекли в рабочую группу специалистов из Австрии, которые нам помогают", – сказал министр.

Он отметил, что в 2012 году Украина совместно с Польшей успешно провела чемпионат Европы по футболу.

"Через 10 лет в Украине многое может измениться. Мы уверены, что изменится. Мы будем развиваться, Украина вернется к нормальной жизни. Поэтому у нас есть такая амбициозная цель – провести в Украине Олимпийские игры. Когда-то в 2004–2005 годах, когда был президентом Федерации футбола Григорий Суркис и он привел в Украину Евро 2012, тоже многие не верили, что в Украине может состояться такой спортивный форум. Но он прошел, причем на высоком уровне. Поэтому сейчас у нас есть такая высокая цель", – сказал он.

16 июля 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что поручил тогдашнему министру спорта Игорю Жданову и президенту Национального олимпийского комитета Сергею Бубке разработать стратегию, чтобы добиться права проведения в Украине Олимпийских игр.

30 июля 2020 года Гутцайт заявлял, что Бубка работает над вопросом участия страны в конкурсе на проведение Олимпийских игр 2028-го или 2030 года.

Проведение следующих летних Олимпиад – в 2024 и 2028 годах – запланировано во Франции и США соответственно. Зимние Олимпийские игры 2022 года должны пройти в Китае, для проведения зимней Олимпиады 2026 года избрана Италия.

Страна проведения зимней Олимпиады 2030 определится в 2023 году, а к 2025 году должен быть определен хозяин летней Олимпиады 2032 года.