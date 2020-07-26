Родченков рассказал, почему СССР бойкотировал Олимпиаду 1984 года

Официальной причиной отказа Советского Союза от участия в Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе был назван отказ организаторов предоставить гарантии безопасности советской делегации. Бежавший на Запад экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков утверждает, что в Москве отказались от участия в Играх, узнав, что судну, на котором оборудовали секретный допинг-центр, не разрешат зайти в лос-анджелесский порт.

Настоящей причиной бойкота Советским Союзом летних Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анджелесе стала невозможность осуществить план масштабных допинговых манипуляций. Об этом в готовящейся к выходу книге написал бежавший на Запад бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков; фрагменты книги 26 июля публикует британское издание Mail on Sunday.

Планировалось, что океанский лайнер, на борту которого был оборудован секретный допинг-центр, станет на рейде в порту Лос-Анджелеса. Там должны были тестировать советских спортсменов непосредственно перед стартом. Однако американские власти не пустили судно.

Кроме того, в преддверии Игр представители МОК и Калифорнийского университета объявили, что в состоянии обнаружить все известные к тому времени виды допинга, включая станозолол и тестостерон. В Политбюро испугались разоблачения, считает Родченков.

План с организацией допинг-лаборатории на корабле, по его словам, удалось реализовать в 1988 году на Олимпиаде в Сеуле. На лайнере "Михаил Шолохов", где жили члены делегации, работала засекреченная команда, занимавшаяся анализом проб атлетов из СССР. Родченков пишет, что входил в ее состав.

5 мая 1984 года Политбюро ЦК КПСС приняло решение об отказе советской сборной от участия в Играх XXIII Олимпиады "ввиду "отсутствия должных мер обеспечения безопасности для делегации СССР и развернутой в США антисоветской кампании".

В мае 2016 года Родченков бежал из РФ в США, где признался в подмене результатов анализов, которые были взяты у российских спортсменов во время зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 года.

Из-за допинг-скандала сборные России были отстранены от ряда международных соревнований, в том числе от Олимпийских и Паралимпийских игр.