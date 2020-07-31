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Украина готовится участвовать в конкурсе на проведение Олимпиады 2028 или 2030 – Офис президента

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт сообщил, что президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка работает над вопросом участия страны в конкурсе на проведение Олимпийских игр 2028-го или 2030 года.

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Фото: EPA

Офис президента Украины прорабатывает вопрос приезда в Украину главы Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом 30 июля сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак по результатам совещания, информирует пресс-служба президента.

Ермак заявил, что приезд председателя МОК в Украину был бы хорошей возможностью показать подготовку страны к тому, чтобы стать одним из участников конкурса на проведение Олимпийских игр.

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт сообщил, что президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Сергей Бубка работает над вопросом участия страны в конкурсе на проведение Олимпийских игр 2028-го или 2030 года. 

Он отметил, что как бывший участник Олимпийских игр поддерживает реализацию проекта, который даст значительный толчок для развития массового спорта и спорта высших достижений, в частности его зимних видов.

16 июля 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что поручил тогдашнему министру спорта и президенту Национального олимпийского комитета разработать стратегию, чтобы добиться права проведения в Украине Олимпийских игр.

Проведение следующих летних Олимпиад – в 2024 и 2028 годах – запланировано во Франции и США соответственно. Зимние Олимпийские игры 2022 года должны пройти в Китае, для проведения зимней Олимпиады 2026 года избрана Италия.

Теги: Украина, спорт, Сергей Бубка, МОК, НОК, Олимпиада, конкурс, Офис президента Украины, Андрей Ермак, Олимпийские игры, Вадим Гутцайт
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