Украина готовится участвовать в конкурсе на проведение Олимпиады 2028 или 2030 – Офис президента

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт сообщил, что президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка работает над вопросом участия страны в конкурсе на проведение Олимпийских игр 2028-го или 2030 года.

Олимпийские игры 2020 должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа Фото: EPA

Офис президента Украины прорабатывает вопрос приезда в Украину главы Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом 30 июля сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак по результатам совещания, информирует пресс-служба президента.

Ермак заявил, что приезд председателя МОК в Украину был бы хорошей возможностью показать подготовку страны к тому, чтобы стать одним из участников конкурса на проведение Олимпийских игр.

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт сообщил, что президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Сергей Бубка работает над вопросом участия страны в конкурсе на проведение Олимпийских игр 2028-го или 2030 года.

Он отметил, что как бывший участник Олимпийских игр поддерживает реализацию проекта, который даст значительный толчок для развития массового спорта и спорта высших достижений, в частности его зимних видов.

16 июля 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что поручил тогдашнему министру спорта и президенту Национального олимпийского комитета разработать стратегию, чтобы добиться права проведения в Украине Олимпийских игр.

Проведение следующих летних Олимпиад – в 2024 и 2028 годах – запланировано во Франции и США соответственно. Зимние Олимпийские игры 2022 года должны пройти в Китае, для проведения зимней Олимпиады 2026 года избрана Италия.