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"Необходим абсолютный запрет". Родченков в маске и шарфе высказал мнение о допуске РФ на Олимпиаду в Токио

Телерадиокомпания ВВС взяла интервью у скрывающегося в США бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Разоблачитель заявил, что после смены внешности его невозможно узнать. Он считает, что ситуация с допингом в российском спорте не меняется и что всех без исключения атлетов из РФ необходимо отстранить от ближайших Олимпийских игр.

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Российское государство ничему не учится, считает Родченков
Российское государство ничему не учится, считает Родченков
Фото: depositphotos.com

Проживающий в США бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков утверждает, что ситуация с допингом в российском спорте не улучшилась и что всех без исключения атлетов из РФ необходимо отстранить от ближайших Олимпийских игр в Токио. Об этом он заявил в интервью британской телерадиокорпорации ВВС, которое дал по Zoom 27 июля.

По словам Родченкова, "необходим абсолютный, безусловный запрет без всяких исключений и индивидуальных допусков". Последний скандал с подменой данных о допинг-пробах в московской лаборатории говорит о том, что российское государство ничему не учится, сказал эмигрировавший разоблачитель.

Он опасается, что арбитражный суд в Лозанне станет на сторону России, которая подала апелляцию на отстранение спортсменов от международных соревнований.

Родченков давал интервью в затененной комнате, на голове была широкополая шляпа, на лице – шарф. В то же время он уверяет, что стал неузнаваем, его поведение и даже жестикуляция изменились.

В мае 2016 года Родченков бежал из РФ в США, где признался в подмене результатов анализов, которые были взяты у российских спортсменов во время зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 года.

Из-за допинг-скандала сборные России были отстранены от ряда международных соревнований, в том числе от Олимпийских и Паралимпийских игр.

В 2018 году российская сторона предоставила ВАДА доступ к допинг-пробам, опечатанным в московской лаборатории. 20 сентября 2018 года исполнительный комитет ВАДА проголосовал за восстановление полномочий Российского антидопингового агентства (РУСАДА), что открывало спортсменам из РФ дорогу на международные сореванования. 13 марта 2019 года ВАДА сняло дисквалификацию с РУСАДА при условии, что международные эксперты получат доступ к системе управления лабораторной информацией московской лаборатории.

В апреле ВАДА сообщило, что его эксперты получили 2262 допинг-пробы российских спортсменов, хранившиеся в московской лаборатории.

2 июля 2019 года пресс-служба ВАДА информировала, что агентство подозревает 298 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил.

В сентябре СМИ сообщали, что россияне, прежде чем передать данные в ВАДА, подделывали их, пытаясь скрыть системное употребление допинга российскими спортсменами.

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства из-за нарушений антидопинговых правил на четыре года отстранил Россию от международных соревнований, в том числе от Олимпиады 2020 года в Токио. Российское антидопинговое агентство в тот же день лишили статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу за манипуляцию данными о допинг-пробах, работу московской лаборатории вновь остановили.

27 декабря РУСАДА уведомило ВАДА о своем несогласии с отстранением России от международных соревнований и подало апелляцию в CAS.

Теги: Россия, запрет, допинг, Олимпиада 2020, дисквалификация, Григорий Родченков, интервью, Спортивный арбитражный суд
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