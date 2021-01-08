Нетаньяху: Израиль первым в мире выйдет из эпидемии COVID-19

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что все граждане страны старше 16 лет могут быть привиты от коронавируса до конца марта.

Нетаньяху обещает, что к концу марта эпидемия в Израиле завершится Фото: EPA

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уверен, что Израиль первым в мире выйдет из эпидемии COVID-19 благодаря глобальной поставке вакцины от Pfizer. Заявление об этом опубликовано на его сайте 7 января.

Нетаньяху объявил об "огромном прорыве" в переговорах с Pfizer, которая, по его словам, согласилась отправить в страну большой объем вакцины. Самолет с первой партией должен прибыть в Израиль 10 января.

"Соглашение, которое я заключил с Pfizer, позволит нам вакцинировать всех граждан Израиля старше 16 лет к концу марта, а может быть, и раньше. Это означает, что вакцинироваться сможет любой желающий", – сказал премьер. Предстоящую кампанию вакцинации он назвал операцией "Возвращение к жизни".

Нетаньяху добавил, что Израиль станет "глобальной моделью быстрой вакцинации страны" для Pfizer, которая будет делиться данными с разработчиками препарата. Благодаря этому Израиль окажет помощь в разработке стратегии борьбы с пандемией.

Вакцинация от коронавируса началась в Израиле 19 декабря 2020 года. Первому прививку сделали Нетаньяху. На данный момент в Израиле вакцинировалось уже более миллиона человек. Помимо Pfizer, минздрав Израиля зарезервировал 6 млн доз вакцины Moderna.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В мире уже более 30 стран начали вакцинацию от COVID-19 в группах риска.