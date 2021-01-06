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Вакцинацию от коронавируса начали более 30 стран – ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что уже сотрудничают со 190 странами по программе COVAX по обеспечению бесплатных вакцин.

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30 стран начали вакцинацию от коронавируса своих граждан из групп высокого риска
30 стран начали вакцинацию от коронавируса своих граждан из групп высокого риска
Фото: EPA

В мире уже более 30 стран начали вакцинацию от коронавируса. Вакцинируются люди из групп высокого риска. Об этом 5 января сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"Спустя год после того, как ВОЗ выпустила свой первый отчет о вспышках заболеваний, посвященный этому вирусу, более 30 стран начали вакцинацию своих групп высокого риска различными вакцинами против COVID-19", – говорится в сообщении.

В организации также отметили, что уже сотрудничают со 190 странами по программе COVAX по обеспечению бесплатных вакцин.

"Вакцинация медицинских работников и лиц, подвергающихся высокому риску серьезных заболеваний, является самым быстрым способом стабилизации систем здравоохранения, обеспечения того, чтобы все основные службы здравоохранения работали и функционировали и чтобы произошел глобальный экономический подъем", – подчеркивают в ВОЗ.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 6 января, в мире коронавирус подтвердили у 86,4 млн человек, от болезни умерло почти 1,9 млн.

Теги: ВОЗ, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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