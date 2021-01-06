Вакцинацию от коронавируса начали более 30 стран – ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что уже сотрудничают со 190 странами по программе COVAX по обеспечению бесплатных вакцин.

30 стран начали вакцинацию от коронавируса своих граждан из групп высокого риска Фото: EPA

В мире уже более 30 стран начали вакцинацию от коронавируса. Вакцинируются люди из групп высокого риска. Об этом 5 января сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"Спустя год после того, как ВОЗ выпустила свой первый отчет о вспышках заболеваний, посвященный этому вирусу, более 30 стран начали вакцинацию своих групп высокого риска различными вакцинами против COVID-19", – говорится в сообщении.

В организации также отметили, что уже сотрудничают со 190 странами по программе COVAX по обеспечению бесплатных вакцин.

"Вакцинация медицинских работников и лиц, подвергающихся высокому риску серьезных заболеваний, является самым быстрым способом стабилизации систем здравоохранения, обеспечения того, чтобы все основные службы здравоохранения работали и функционировали и чтобы произошел глобальный экономический подъем", – подчеркивают в ВОЗ.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 6 января, в мире коронавирус подтвердили у 86,4 млн человек, от болезни умерло почти 1,9 млн.