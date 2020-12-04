ВОЗ обновила рекомендации по ношению защитных масок

Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по использованию масок для профилактики распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 3 декабря сообщила пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине на своей странице в Facebook.
В ВОЗ разделили рекомендации для двух категорий масок – тканевых (немедицинских) и медицинских. Тканевые рекомендуют носить:
Медицинские маски советуют использовать:
В организации также не рекомендует носить маску во время занятий спортом, так как она может мешать комфортному дыханию. Также не рекомендуют носить маску с клапаном, ведь клапан выдоха может пропускать воздух и таким образом распространять вирус.
В ВОЗ отметили, что только маска не может защитить от вируса.
"Важно соблюдать дистанцию, избегать большого скопления людей, чихать и кашлять в локоть или одноразовый платочек, хорошо проветривать помещение. Важно тщательно мыть руки до и после использования маски, а также правильно ее надевать, носить, снимать и стирать (тканевую) / выбрасывать (медицинскую)", – сообщили в организации.
В декабре 2019 года в китайском Ухане началась вспышка коронавирусной инфекции COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на вечер 3 декабря коронавирусом в мире заразилось 69,9 млн человек, более 1,5 млн умерли, почти 41,7 млн выздоровели, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.