Тодуров: Борьбу с коронавирусом в Украине власть провалила полностью

Тодуров: У нас уже к апрелю КПИ сделал математическую модель, и было понятно, что это будет так, а осенью – вот так. Мы это знали Фото: Інститут серця МОЗ України / Facebook

Украинский кардиохирург, гендиректор Института сердца Борис Тодуров считает, что украинские власти провалили борьбу с коронавирусом. Об этом он сказал в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман.

По его словам, борьбу с коронавирусом власти Украины провалили "полностью" и "практически все" было сделано не так, как нужно.

"Было понятно уже, глядя на Китай и на происходящее вокруг Украины. Все страны уже имели коронавирус – было понятно, что нужно создавать какую-то структуру. Если нет санстанции, которую убили в 2017 году, нужно было создать структуру на базе СНБО, которая бы включала в себя межведомственную комиссию, оценивающую все факторы риска, взвешивающую кадровый потенциал. У нас же нет кадров сегодня, у нас инфекционистов нет", – сказал врач.

Тодуров отметил, что инфекционные больницы хотели закрыть, но "COVID-19 их спас".

"[Нужно было] оценить запасы кислорода, оценить инфраструктуру, оценить наличие мониторов, дыхательных аппаратов, трубок, расходки, кроватей, простыней, разовых масок и всего остального. Это кто-то должен был хотя бы оценить. У нас уже к апрелю КПИ сделал математическую модель, и было понятно, что это будет так, а осенью – вот так. Мы это знали. Украинские ученые об этом доложили. Но при этом не было сделано ровным счетом ничего", – заявил гендиректор Института сердца.

Тодуров Люди у власти здесь просто зарабатывают деньги. Они здесь не отдыхают, не лечатся. Их дети здесь не живут. Читайте полную версию интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 9 января, по данным Минздрава, в Украине подтверждено 1,1 млн случаев коронавируса, умерло 19 668 заболевших, 786,3 тыс. выздоровели.