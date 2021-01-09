Степанов заявил, что в январе ожидается рост числа случаев COVID-19 в Украине

Период введения усиленного карантина в Украине с 8-го по 24 января совпадает с завершением инкубационного периода COVID-19 у людей, которые могли заразиться во время новогодних праздников, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Степанов: По прогнозам, уже на этой неделе начнется рост числа заболевших Фото: Максим Степанов / Facebook

В январе Минздрав Украины ожидает роста количества случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 9 января, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

По словам министра, если бы сейчас в Украине не ввели усиленные карантинные ограничения. через несколько недель пришлось бы вводить более жесткие меры.

"Период введения усиленных карантинных ограничений с 8-го по 24 января совпадает с завершением инкубационного периода COVID-19 у людей, которые потенциально инфицировались во время новогодних праздников. Во время празднований происходило активное перемещение населения по территории Украины и за ее пределы. Люди посещали родственников в регионах, отдыхали в рекреационных зонах. Из-за регионального перемещения увеличился риск распространения инфекции по всей территории. Как следствие, мы прогнозируем увеличение, а в некоторых регионах резкое увеличение числа инфицированных... По прогнозам, уже на этой неделе начнется рост числа заболевших", – сказал Степанов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 9 января, по данным Минздрава, в Украине подтверждено 1,1 млн случаев коронавируса, умерло 19 668 заболевших, 786,3 тыс. выздоровели.

С 8 января до 00.00 25 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине будет действовать "карантин зимних каникул". В этот период запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).

Магазины могут продавать еду, лекарства, средства гигиены, средства связи, ветеринарные препараты, а также бытовую химию. С 8 января в супермаркетах запретили продавать большинство непродовольственных товаров. Некоторые украинские супермаркеты эти товары из зала не убрали, а просто заклеили стеллажи сигнальными лентами.