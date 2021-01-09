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Под видом вакцины Pfizer в Украину ввозили сильнодействующие лекарства – СБУ

Бизнесмен Михаил Бродский заявлял, что ряд нардепов и представителей правительства Украины тайно вакцинировались против COVID-19 нелегально ввезенной в Украину из Израиля вакциной Pfizer. В СБУ сообщили, что открыли уголовное производство о возможном ввозе, хранении и распространении сильнодействующих препаратов под видом вакцины.

СБУ начала расследование после сообщений о нелегальной вакцинации препаратом Pfizer
СБУ начала расследование после сообщений о нелегальной вакцинации препаратом Pfizer
Фото: ЕРА

Служба безопасности Украины расследует ввоз в Украину, хранение и применение сильнодействующих препаратов под видом вакцины Pfizer от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в пресс-службе СБУ сообщили Общественному

"Известно, что группа лиц по предварительному сговору, в нарушение установленных правил, приобрели, перевозили, хранили и отпускают ядовитые или сильнодействующие лекарственные средства под видом вакцины от COVID-19 производства компании Pfizer", – сказано в сообщении. 

Уголовное производство открыли 6 января по ч.3 ст. 321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины. 

СБУ проверяет обстоятельства применения этих средств, и возможной вакцинации отдельных граждан как в медицинских учреждениях, так и за их пределами, отметили в ведомстве. 

5 января бизнесмен Михаил Бродский в своей колонке на "Обозревателе" заявил, что ряд нардепов и представителей правительства Украины тайно вакцинировались против COVID-19 нелегально ввезенной в Украину из Израиля вакциной Pfizer. По его информации, в частности, прививку сделали премьер-министру Денису Шмыгалю и председателю комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования, нардепу от "Слуги народа" Михаилу Радуцкому. За прививки платили по €2,5 тыс. Их делали на протяжении недели в клинике пластической хирургии и косметологии "Медиленд", добавил Бродский.

"29-го или 30 декабря чартерным рейсом в Украину была тайно завезена партия вакцины Pfizer: скорее всего, ее без растаможки пронесли через зал официальных делегаций, прикрываясь паспортом какого-то депутата", – заявил он, назвав Радуцкого и бизнесмена Павла Фукса "бенефициарами тайного вакцинирования". 

Комментируя заявление Бродского, Шмыгаль сказал, что будет вакцинироваться за свой счет "во вторую или третью очередь, когда официально зарегистрированная вакцина поступит в клиники". 

Радуцкий назвал бредом слова Бродского. 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил СБУ и другим правоохранительным органам проверить информацию о якобы незаконном ввозе в Украину вакцины.

Главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Позже он говорил, что страна может получить дополнительно еще 8 млн доз. О том, что Украина получит 16 млн доз вакцины, 29 декабря заявлял министр Кабмина Олег Немчинов. Первая партия вакцины против коронавируса по программе COVAX поступит в марте 2021 года и составит 1,2 млн доз, сообщили в Минздраве.

31 декабря Министерство здравоохранения Украины сообщило о покупке первой партии вакцины против коронавируса на сумму 964 млн грн. Речь идет о китайской вакцине от COVID-19 компании Sinovac Biotech. 700 тыс. доз вакцины, по словам Зеленского, Украина получит зимой 2021 года.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СБУ, лекарства, вакцинация, расследование, уголовное производство, Служба безопасности Украины, вакцина, коронавирус
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