Под видом вакцины Pfizer в Украину ввозили сильнодействующие лекарства – СБУ

Бизнесмен Михаил Бродский заявлял, что ряд нардепов и представителей правительства Украины тайно вакцинировались против COVID-19 нелегально ввезенной в Украину из Израиля вакциной Pfizer. В СБУ сообщили, что открыли уголовное производство о возможном ввозе, хранении и распространении сильнодействующих препаратов под видом вакцины.

СБУ начала расследование после сообщений о нелегальной вакцинации препаратом Pfizer Фото: ЕРА

Служба безопасности Украины расследует ввоз в Украину, хранение и применение сильнодействующих препаратов под видом вакцины Pfizer от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в пресс-службе СБУ сообщили Общественному.

"Известно, что группа лиц по предварительному сговору, в нарушение установленных правил, приобрели, перевозили, хранили и отпускают ядовитые или сильнодействующие лекарственные средства под видом вакцины от COVID-19 производства компании Pfizer", – сказано в сообщении.

Уголовное производство открыли 6 января по ч.3 ст. 321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.

СБУ проверяет обстоятельства применения этих средств, и возможной вакцинации отдельных граждан как в медицинских учреждениях, так и за их пределами, отметили в ведомстве.

5 января бизнесмен Михаил Бродский в своей колонке на "Обозревателе" заявил, что ряд нардепов и представителей правительства Украины тайно вакцинировались против COVID-19 нелегально ввезенной в Украину из Израиля вакциной Pfizer. По его информации, в частности, прививку сделали премьер-министру Денису Шмыгалю и председателю комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования, нардепу от "Слуги народа" Михаилу Радуцкому. За прививки платили по €2,5 тыс. Их делали на протяжении недели в клинике пластической хирургии и косметологии "Медиленд", добавил Бродский.

"29-го или 30 декабря чартерным рейсом в Украину была тайно завезена партия вакцины Pfizer: скорее всего, ее без растаможки пронесли через зал официальных делегаций, прикрываясь паспортом какого-то депутата", – заявил он, назвав Радуцкого и бизнесмена Павла Фукса "бенефициарами тайного вакцинирования".

Комментируя заявление Бродского, Шмыгаль сказал, что будет вакцинироваться за свой счет "во вторую или третью очередь, когда официально зарегистрированная вакцина поступит в клиники".

Радуцкий назвал бредом слова Бродского.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил СБУ и другим правоохранительным органам проверить информацию о якобы незаконном ввозе в Украину вакцины.