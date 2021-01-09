Мэр Лондона объявил о чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Ранее такое решение принимали в случае терактов

Коронавирусную инфекцию COVID-19 подтвердили у каждого 30-го жителя Лондона, сообщил мэр города Садик Хан.

Мэр Лондона Садик Хан 8 января сообщил в Twitter, что в столице Великобритании сложилась чрезвычайная ситуация из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

"Угроза, которую вирус представляет для нашего города, перешла в стадию кризиса. У каждого 30-го лондонца сейчас COVID-19. Если мы не предпримем немедленных действий, наша Национальная служба здравоохранения может быть перегружена и погибнет больше людей", – написал он.

Хан объявил о "серьезном инциденте", который, как объясняет The Guardian, подразумевает улучшение координации экстренных служб, но не дает властям города больше полномочий. Газета пишет, что ранее в Лондоне о таком режиме объявляли в 2017 году во время пожара в высотке Grenfell Tower, а также, когда произошли террористические акты на Вестминстерском и Лондонском мостах.

BREAKING: I have declared a major incident in London because the threat this virus poses to our city is at crisis point.



One in 30 Londoners now has COVID-19. If we do not take immediate action now, our NHS could be overwhelmed and more people will die.https://t.co/OjV7SZ4BgQ — Sadiq Khan (@SadiqKhan) January 8, 2021

По данным минздрава Великобритании, 8 января в стране подтвердили 68 053 новых случая коронавирусной инфекции, умерли за сутки от болезни 1325 британцев. Оба суточные показателя, как сообщает Sky News – максимальные с начала пандемии.