В мире коронавирус подтвержден у почти 88,9 млн человек

В мире от коронавируса умерло 1 млн 913 тыс. заболевших, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

49,4 млн пациентов с коронавирусом в мире выздоровело Фото: EPA

В мире по состоянию на утро 9 января коронавирус подтвержден у 88 млн 860 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

1 млн 913 тыс. заболевших умерло, 49,4 млн выздоровело.

Странами с самым большим распространением коронавируса являются:

США (21,9 млн заболевших, 368,8 тыс. умерших, данные о числе выздоровевших отсутствуют);

Индия (10,4 млн заболевших, 150,6 тыс. умерших, 10 млн выздоровевших);

Бразилия (8 млн заболевших, 201,5 тыс. умерших, 7,1 млн выздоровевших);

Россия (3,3 млн заболевших, 60 тыс. умерших, 2,7 млн выздоровевших);

Великобритания (почти 3 млн заболевших, 79,9 тыс. умерших).

Украина в списке занимает 17-е место. По состоянию на утро 9 января, по данным Минздрава, в Украине подтверждено 1,1 млн случаев коронавируса, умерло 19 668 заболевших, 786,3 тыс. выздоровело.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.