В мире коронавирус подтвержден у почти 88,9 млн человек

В мире по состоянию на утро 9 января коронавирус подтвержден у 88 млн 860 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.
1 млн 913 тыс. заболевших умерло, 49,4 млн выздоровело.
Странами с самым большим распространением коронавируса являются:
Украина в списке занимает 17-е место. По состоянию на утро 9 января, по данным Минздрава, в Украине подтверждено 1,1 млн случаев коронавируса, умерло 19 668 заболевших, 786,3 тыс. выздоровело.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.