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В Украине за сутки подтвердили 4,8 тыс. случаев коронавируса

За сутки в Украине от коронавируса умерло 80 человек, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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В Украине за сутки выздоровел 7961 пациент с коронавирусом
В Украине за сутки выздоровел 7961 пациент с коронавирусом
Фото: EPA

В Украине за сутки подтвердили 4846 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook 9 января.

Среди заболевших 168 детей и 176 медиков.

Умерло за сутки 80 человек, выздоровел 7961 заболевший, госпитализированы 2411 пациентов.

С начала эпидемии коронавирус в Украине подтвердили у 1 110 015 человек, 19 668 заболевших умерло, 786 306 – выздоровело.

За сутки в Украине провели 26 494 тестирования на коронавирус (18 635 методом ПЦР и 7 859 – методом ИФА). С начала эпидемии в Украине сделали 5 752 190 ПЦР-тестов, отметил министр.

Согласно данным системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, ситуация с распространением коронавируса в регионах выглядит так:

  • Киев – 116 813;
  • Винницкая область – 23 573;
  • Волынская область – 34 066;
  • Днепропетровская область – 61 737;
  • Донецкая область – 39 233;
  • Житомирская область – 41 263;
  • Закарпатская область – 28 938;
  • Запорожская область – 57 909;
  • Ивано-Франковская область – 44 249;
  • Киевская область – 62 930;
  • Кировоградская область – 8793;
  • Луганская область – 11 833;
  • Львовская область – 64 491;
  • Николаевская область – 33 925;
  • Одесская область – 75 217;
  • Полтавская область – 38 548;
  • Ровенская область – 42 564;
  • Сумская область – 42 610;
  • Тернопольская область – 34 989;
  • Харьковская область – 72 226;
  • Херсонская область – 18 818;
  • Хмельницкая область – 41 049;
  • Черкасская область – 41 478;
  • Черновицкая область – 41 363;
  • Черниговская область – 31 400.
https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/854647695078227

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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