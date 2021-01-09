В Украине за сутки подтвердили 4,8 тыс. случаев коронавируса

За сутки в Украине от коронавируса умерло 80 человек, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В Украине за сутки выздоровел 7961 пациент с коронавирусом Фото: EPA

В Украине за сутки подтвердили 4846 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook 9 января.

Среди заболевших 168 детей и 176 медиков.

Умерло за сутки 80 человек, выздоровел 7961 заболевший, госпитализированы 2411 пациентов.

С начала эпидемии коронавирус в Украине подтвердили у 1 110 015 человек, 19 668 заболевших умерло, 786 306 – выздоровело.

За сутки в Украине провели 26 494 тестирования на коронавирус (18 635 методом ПЦР и 7 859 – методом ИФА). С начала эпидемии в Украине сделали 5 752 190 ПЦР-тестов, отметил министр.

Согласно данным системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, ситуация с распространением коронавируса в регионах выглядит так:

Киев – 116 813;

Винницкая область – 23 573;

Волынская область – 34 066;

Днепропетровская область – 61 737;

Донецкая область – 39 233;

Житомирская область – 41 263;

Закарпатская область – 28 938;

Запорожская область – 57 909;

Ивано-Франковская область – 44 249;

Киевская область – 62 930;

Кировоградская область – 8793;

Луганская область – 11 833;

Львовская область – 64 491;

Николаевская область – 33 925;

Одесская область – 75 217;

Полтавская область – 38 548;

Ровенская область – 42 564;

Сумская область – 42 610;

Тернопольская область – 34 989;

Харьковская область – 72 226;

Херсонская область – 18 818;

Хмельницкая область – 41 049;

Черкасская область – 41 478;

Черновицкая область – 41 363;

Черниговская область – 31 400.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.