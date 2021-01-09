В Украине за сутки подтвердили 4,8 тыс. случаев коронавируса

В Украине за сутки подтвердили 4846 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook 9 января.
Среди заболевших 168 детей и 176 медиков.
Умерло за сутки 80 человек, выздоровел 7961 заболевший, госпитализированы 2411 пациентов.
С начала эпидемии коронавирус в Украине подтвердили у 1 110 015 человек, 19 668 заболевших умерло, 786 306 – выздоровело.
За сутки в Украине провели 26 494 тестирования на коронавирус (18 635 методом ПЦР и 7 859 – методом ИФА). С начала эпидемии в Украине сделали 5 752 190 ПЦР-тестов, отметил министр.
Согласно данным системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, ситуация с распространением коронавируса в регионах выглядит так:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.