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Степанов: У нас увеличивается количество больных с тяжелым течением COVID-19, в том числе в реанимациях

В Украине уменьшилось количество людей, которые обращаются для проведения тестирования на COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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В Украине коронавирус подтвержден у 1,1 млн человек
В Украине коронавирус подтвержден у 1,1 млн человек
Фото: EPA

В Украине увеличилось число больных COVID-19 с тяжелым течением болезни. Об этом в интервью "Настоящему времени", которое вышло 9 января, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"У нас 66 тысяч коек, которые готовы к приему больных с COVID-19, заполнено сегодня чуть больше 23 тысяч. Коек с подведенным кислородом более 41 тысячи. Вы сами можете посчитать, что заполнено на треть. Но в то же время у нас увеличивается количество больных с более тяжелым течением заболевания, в том числе в реанимациях. Поэтому мы просим, чтобы люди как можно раньше обращались к врачу за медицинской помощью", – сказал министр.

Он также отметил, что стало меньше людей, которые обращаются для проведения тестирования.

"У нас количество людей, которые обращаются в том числе за тестированием, достаточно серьезно уменьшилось. Наши лабораторные центры в некоторых областях работают только на 25–30% своей мощности. При этом в некоторых регионах мы фиксируем случаи, когда люди не обращаются к врачу, находятся дома, обращаются только на пятый – седьмой день, если их состояние становится более тяжелым. Мы, конечно, просим при малейших симптомах любого респираторного заболевания сразу обращаться, чтобы человека тестировали: у нас есть все возможности делать большое количество тестов, в том числе и так называемые экспресс-тесты на антиген, которые за 15 минут показывают результат", – заявил Степанов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемиейПо состоянию на утро 9 января, по данным Минздрава, в Украине подтверждено 1,1 млн случаев коронавируса, умерло 19 668 заболевших, 786,3 тыс. выздоровели.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Минздрав, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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