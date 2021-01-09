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Степанов: Мы не рассматриваем сейчас использование российской вакцины от коронавируса

Украина ведет переговоры с несколькими компаниями о поставках вакцины против коронавируса, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Российская вакцина подверглась критике из-за разрешения на массовое применение до прохождения третьей фазы клинических испытаний
Российская вакцина подверглась критике из-за разрешения на массовое применение до прохождения третьей фазы клинических испытаний
Фото: EPA

Украина в своем плане вакцинации пока не рассматривает российскую вакцину от коронавируса. Об этом сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов в интервью "Настоящему времени", которое вышло 8 января.

"Мы не рассматриваем на сегодняшний день в нашем плане вакцинации использование российской вакцины. Мы заключили договор по поставке вакцины китайской фармкомпании Sinovac Biotech – это один из самых больших производителей вакцин в мире. Также мы ведем переговоры с другими компаниями, они уже практически завершились – идет технический процесс согласования самого договора. Камнем преткновения у нас были именно сроки поставки вакцин", – сказал Степанов.

О регистрации "первой в мире вакцины" от коронавирусной инфекции "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак") президент РФ Владимир Путин заявил 11 августа 2020 года. По его утверждениям, вакцина эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. Путин сказал, что одна из его дочерей сделала две прививки и чувствует себя нормально. При этом сам российский президент не прививался – как глава государства он не может быть добровольцем в испытании вакцины, объяснял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Российская вакцина подверглась сильной критике, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

2 января нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь", кум президента РФ Виктор Медведчук заявил, что харьковская компания "Биолек" обратилась в Минздрав Украины с заявлением о регистрации российской вакцины "Спутник V". В ответ главный санврач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина будет использовать только те вакцины против COVID-19, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований. "Поэтому все слухи и политические заявления о государственной регистрации в Украине российской вакцины-кандидата не соответствуют действительности", – отметил он

5 января "Биолек" и Минздрав подтвердили, что компания действительно подала соответствующую заявку.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, вакцинация, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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