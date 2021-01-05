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Харьковская компания подала в Минздрав Украины заявку на регистрацию российской вакцины "Спутник V"

Харьковская фармацевтическая компания "Биолек" обратилась в Министерство здравоохранения Украины с заявлением о регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

 
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Российская вакцина подверглась сильной критике
Российская вакцина подверглась сильной критике
Фото: EPA

Харьковская фармацевтическая компания "Биолек" подала документы в Министерство здравоохранения Украины на регистрацию в Украине российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". Об этом 5 января 2021 года сообщила пресс-служба компании.

"В связи с многочисленными запросами администрация АО "Биолек" сообщает, что 31 января 2020 года в адрес Минздрава Украины нами действительно отправлено заявление о государственной регистрации лекарственного средства – вакцины ("Гам-КОВИД-Вак"), комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, производства Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, минздрав РФ", – говорится в сообщении.

На опубликованной фотографии заявления, которое направили в Минздрав Украины, в частности, указаны состав одной дозы вакцины, показания к применению, действующее вещество и противопоказания.

В заявлении отмечается, что российскую вакцину официально зарегистрировали в России и Беларуси, а также выдали разрешение на применение в Аргентине.

В Минздраве Украины подтвердили hromadske, что заявку на регистрацию получили.

8 декабря Российский фонд прямых инвестиций сообщил о встрече народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь", кума Путина Виктора Медведчука с главой фонда Кириллом Дмитриевым, на встрече якобы обсуждалась возможность технологического трансфера и запуска производства вакцины "Спутник V" на базе мощностей харьковской фармацевтической компании "Биолек". Однако "Биолек" тогда опроверг эту информацию. 

Медведчук 2 января сообщил, что "Биолек" уже обратился в Минздрав Украины с заявлением о регистрации российской вакцины "Спутник V". В ответ главный санврач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина будет использовать только те вакцины против COVID-19, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований. "Поэтому все слухи и политические заявления о государственной регистрации в Украине российской вакцины-кандидата не соответствуют действительности", – отметил он

О регистрации "первой в мире вакцины" от коронавирусной инфекции "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак") президент России Владимир Путин заявил 11 августа 2020 года. По его словам, вакцина эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. 

Российская вакцина подверглась сильной критике, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов говорил, что российской вакцины от COVID-19 не существует.

"Когда говорят, что зарегистрировали вакцину, которая не прошла третью стадию [испытаний], то не о чем говорить. Третья стадия самая большая, при которой испытывается вакцина в том числе с точки зрения ее безопасности", – объяснял он 3 декабря.

Министр говорил, что Украина ведет переговоры с четырьмя производителями вакцины от COVID-19: тремя американскими и одним китайским; они уже на завершающей стадии. Кроме того, Киев ожидает получения бесплатных прививок в рамках глобальной инициативы COVAX.

"Мы можем использовать только вакцины, которые прошли все стадии клинических испытаний и зарегистрированы должным образом. Если на сегодняшний день [американская] компания Pfizer прошла все стадии клинических испытаний, огласила все результаты этих стадий – первой, второй и третьей – и зарегистрирована, мы можем говорить: "У нас есть вакцина" – и об этом говорит весь мир. А когда они там у себя [в России] параллельно вакцинируют и проходят третью стадию, [...] черт его знает, что там у них происходит. Но они начали вакцинироваться, не закончив третью стадию клинических испытаний", – подчеркивал Степанов.

Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

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