Глава "Медзакупок Украины" назвал альтернативу российской вакцине от COVID-19

У российской вакцины "Спутник V" есть много конкурентов, в частности такие авторитетные игроки международного фармацевтического рынка, как AstraZeneca и Johnson & Johnson, сообщил руководитель госпредприятия "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов.



Процесс разработки и испытаний российской вакцины от коронавируса "Спутник V" является сомнительным, для ее заказа нет никаких рациональных оснований. Об этом написал на своей странице в Facebook руководитель госпредприятия "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов 3 января.

"Полагаться на государственную российскую компанию в условиях российской вооруженной агрессии против Украины в вопросе обеспечения эпидемического благополучия всей страны – это невежество как минимум", – заявил он.

Жумадилов отметил, что московский Институт Гамалеи начал разработку вакцин одним из последних, но объявил об успешном завершении второй фазы испытаний первым летом прошлого года. Из третьей фазы препарат до сих пор не вышел с обнародованными результатами, добавил глава госпредприятия.

В сегменте векторных вакцин, каковой является российская вакцина "Спутник V", существует значительная конкуренция. На данный момент, по словам Жумадилова, 18 производителей во всем мире находятся на том или ином этапе разработки.

"Среди них есть такие авторитетные игроки международного фармацевтического рынка, как AstraZeneca, Johnson & Johnson и другие. К тому же AstraZeneca уже имеет разрешение на использование в ряде стран, включая Великобританию. То есть сейчас для заказа российского продукта, в сегменте которого есть более дешевые, более эффективные, более надежные вакцины, нет никаких рациональных оснований", – резюмировал Жумадилов.

О регистрации "первой в мире вакцины" от коронавирусной инфекции "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак") президент России Владимир Путин заявил 11 августа. По его словам, вакцина эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. Путин сказал, что одна из его дочерей сделала две прививки и чувствует себя нормально. При этом сам российский президент не прививался – как глава государства, он не может быть добровольцем в испытании вакцины, объяснял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Российская вакцина подверглась сильной критике, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов говорил, что российской вакцины от COVID-19 не существует.

"Когда говорят, что зарегистрировали вакцину, которая не прошла третью стадию [испытаний], то не о чем говорить. Третья стадия самая большая, при которой испытывается вакцина в том числе с точки зрения ее безопасности", – объяснял он 3 декабря.

Министр говорил, что Украина ведет переговоры с четырьмя производителями вакцины от COVID-19: тремя американскими и одним китайским; они уже на завершающей стадии. Кроме того, Киев ожидает получения бесплатных прививок в рамках глобальной инициативы COVAX.

"Мы можем использовать только вакцины, которые прошли все стадии клинических испытаний и зарегистрированы должным образом. Если на сегодняшний день [американская] компания Pfizer прошла все стадии клинических испытаний, огласила все результаты этих стадий – первой, второй и третьей – и зарегистрирована, мы можем говорить: "У нас есть вакцина" – и об этом говорит весь мир. А когда они там у себя [в России] параллельно вакцинируют и проходят третью стадию, [...] черт его знает, что там у них происходит. Но они начали вакцинироваться, не закончив третью стадию клинических испытаний", – подчеркивал Степанов.

Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Российская вакцина недоработана, считают в США.

В сентябре в минздраве РФ заявляли, что побочные эффекты проявились "примерно у 14%" волонтеров, привитых "Спутник V" в ходе исследований. В октябре директор российского Центра эпидемиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о побочных эффектах у 15% участников испытаний. Он рассказал, что некоторые добровольцы, участвовавшие в испытаниях, заболели COVID-19.

О возможности технологического трансфера и запуска производства вакцины "Спутник V" на базе мощностей харьковской фармацевтической компании "Биолек" стало известно 8 декабря из релиза Российского фонда прямых инвестиций. Такую инициативу обсуждал народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" и кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук с главой фонда Кириллом Дмитриевым и Гинцбургом.

Однако "Биолек" опроверг это заявление. Медведчук 2 января сообщил, что "Биолек" уже обратился в Минздрав Украины с заявлением о регистрации российской вакцины "Спутник V".