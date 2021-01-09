Королева Великобритании Елизавета II и ее муж принц Филипп привились от COVID-19

Представитель королевской семьи рассказал о введении вакцины от коронавируса королеве Великобритании Елизавете II и ее мужу принцу Филипп. Он не уточнил, какую именно вакцину они получили.

Елизавета II и принц Филипп должны были получить вакцину без привилегий Фото: EPA

94-летняя королева Великобритании Елизавета II и ее муж, 99-летний принц Филипп, сделали прививки от COVID-19, сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на информацию из Букингемского дворца.

Королева и герцог Эдинбургский были привиты сегодня вакциной от коронавируса, рассказал представитель королевской семьи, не уточнив, какую именно вакцину получили королева и ее муж.

Информацию о вакцинации королевского семейства решили обнародовать, чтобы предотвратить неточности и последующие спекуляции, отметила газета.

Супруги присоединились к более чем миллиону людей, которые уже получили прививки в стране. Инъекции вводил им королевский домашний врач в Виндзорском замке. Королева и принц Филипп провели Рождество в своей резиденции в Беркшире, отказавшись от традиционных сборов королевской семьи в Сандрингеме из-за усиленного карантина.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок отметил в Twitter, что рад вакцинации королевского семейства.

"Мы победим коронавирус при помощи вакцинации", – написал он.

I'm delighted that Her Majesty the Queen & HRH the Duke of Edinburgh have received their COVID vaccine.



We are defeating this virus jab by jab.https://t.co/uUkfW3rhyB — Matt Hancock (@MattHancock) January 9, 2021

Елизавета II и принц Филипп должны были получить вакцину без каких-либо привилегий и в порядке вакцинации возрастной группы старше 80 лет. Эксперты в области здравоохранения говорили, что если королевская пара публично сообщит об инъекции, это сыграет значительную роль в борьбе с дезинформацией, распространяемой сторонниками теории заговора.

Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию препаратом от коронавируса, разработанным англо-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Это вторая вакцина, которую массово используют в Великобритании.

8 декабря 2020 года Великобритания начала массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции вакциной BNT162b2, разработанной американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech. Первую дозу получила 90-летняя жительница страны Маргарет Кинан из города Эннискиллен (Северная Ирландия).