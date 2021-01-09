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Королева Великобритании Елизавета II и ее муж принц Филипп привились от COVID-19

Представитель королевской семьи рассказал о введении вакцины от коронавируса королеве Великобритании Елизавете II и ее мужу принцу Филипп. Он не уточнил, какую именно вакцину они получили.

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Елизавета II и принц Филипп должны были получить вакцину без привилегий
Елизавета II и принц Филипп должны были получить вакцину без привилегий
Фото: EPA

94-летняя королева Великобритании Елизавета II и ее муж, 99-летний принц Филипп, сделали прививки от COVID-19, сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на информацию из Букингемского дворца. 

Королева и герцог Эдинбургский были привиты сегодня вакциной от коронавируса, рассказал представитель королевской семьи, не уточнив, какую именно вакцину получили королева и ее муж.

Информацию о вакцинации королевского семейства решили обнародовать, чтобы предотвратить неточности и последующие спекуляции, отметила газета.

Супруги присоединились к более чем миллиону людей, которые уже получили прививки в стране. Инъекции вводил им королевский домашний врач в Виндзорском замке. Королева и принц Филипп провели Рождество в своей резиденции в Беркшире, отказавшись от традиционных сборов королевской семьи в Сандрингеме из-за усиленного карантина.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок отметил в Twitter, что рад вакцинации королевского семейства. 

"Мы победим коронавирус при помощи вакцинации", – написал он. 

Елизавета II и принц Филипп должны были получить вакцину без каких-либо привилегий и в порядке вакцинации возрастной группы старше 80 лет. Эксперты в области здравоохранения говорили, что если королевская пара публично сообщит об инъекции, это сыграет значительную роль в борьбе с дезинформацией, распространяемой сторонниками теории заговора.

Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию препаратом от коронавируса, разработанным англо-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Это вторая вакцина, которую массово используют в Великобритании.

8 декабря 2020 года Великобритания начала массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции вакциной BNT162b2, разработанной американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech. Первую дозу получила 90-летняя жительница страны Маргарет Кинан из города Эннискиллен (Северная Ирландия).

В целом в стране, по данным американского Университета Джонса Хопкинса на 9 января, коронавирус подтвердили у более 2,9 млн человек, при этом 79,9 тыс. заболевших умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Великобритания, королева Елизавета II, вакцинация, Эдинбург, принц Филипп, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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