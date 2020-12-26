"Вы не одиноки". Королева Великобритании Елизавета II обратилась к нации в честь Рождества

94-летняя королева Великобритании Елизавета II отметила, что миллионы британцев не смогут провести обычные семейные праздники в этом году.

Королева Великобритании Елизавета II в традиционном ежегодном рождественском послании сказала, что в этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции многие люди хотят на Рождество просто объятий. Видео опубликовано на YouTube-канале BBC.

"Для многих это время года будет печальным; некоторые оплакивают потерю близких им людей, а другие скучают по друзьям и членам семьи, изолированным в целях безопасности, и все, что они действительно хотят на Рождество, – это простые объятия или рукопожатия", – заявила Елизавета II.

94-летняя королева Британии признала, что миллионы британцев не смогут провести обычные семейные праздники в этом году.

"Если вы среди них, вы не одиноки. Примечательно, что год, который неизбежно разделял людей, во многом сблизил нас", – добавила она.

ВИДЕО

Видео: BBC / YouTube

По информации "Русской службы BBC", в 2020-м году королева выступила с рождественским обращением из Виндзора, так как она и ее супруг, герцог Эдинбургский отмечают Рождество отдельно от семьи в Виндзорском замке. Обычно в этот праздник королевская семья собиралась вместе в Сандрингемском поместье, однако из-за распространения COVID-19 решила изменить традицию.

Королева также в этом году не придет на церковную службу, чтобы избежать массового скопления людей.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 25 декабря в Британии подтверждено более 2,2 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 70,3 тыс. пациентов с COVID-19.

15 декабря министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок сообщил о выявлении нового типа коронавируса, из-за которого темпы распространения заболевания в некоторых регионах Великобритании резко выросли. К тому моменту подтвердили более 1 тыс. случаев заражения новым видом вируса в 60 районах страны.

Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о высокой скорости распространения нового типа коронавируса. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть заразнее на 70%. При этом, по словам Уитти, доказательств, что новый штамм коронавируса вызывает более высокий уровень смертности, на данный момент нет.

Более 20 стран решили прекратить пассажирское сообщение с Великобританией, чтобы не допустить распространения новой разновидности коронавируса. Сначала сообщалось, что такое решение могут принять и украинские власти. Позже министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что пока закрывать авиасообщение с Великобританией Украина не будет.

По словам министра здравоохранения Германии Йенса Шпана, вакцина BNT162b2 от коронавирусной инфекции COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech будет эффективна против нового штамма коронавируса.