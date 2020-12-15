Елизавета II определилась, кто из членов королевской семьи будет представлять ее интересы на официальных мероприятиях – СМИ

По информации таблоида The Sun, королева Великобритании Елизавета II назвала специальную группу New Firm.

Елизавета II выбрала семь членов семьи, которые могут представлять монарха на мероприятиях Фото: ЕРА

Королева Великобритании Елизавета II инициировала создание специальной группы из представителей королевской семьи, которые должны будут представлять монарха на официальных мероприятиях. Об этом пишет таблоид The Sun, ссылаясь на информацию, полученную из собственных источников.

По информации таблоида, в состав группы, кроме самой королевы, вошли ее младший сын принц Эдвард с женой графиней Софи, единственная дочь – принцесса Анна, старший сын принц Чарльз с супругой – герцогиней Корнуолльской Камиллой, а также герцог и герцогиня Кембриджские принц Уильям и его жена Кэтрин.

Сообщается, что Елизавета II назвала новую команду New Firm.

В этом составе, за исключением принцессы Анны, члены королевской семьи впервые за время пандемии собрались в начале декабря 2020 года в Виндзорском замке во время рождественских мероприятий.

Официальное заявление о создании специальной группы на страницах королевской семьи в сети пока что не опубликовано.