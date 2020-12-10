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10 декабря, 2020
 
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Королева Елизавета II впервые с начала пандемии вышла в свет с другими членами своей семьи

Британская королева Елизавета II встретилась с волонтерами и членами благотворительных организаций.

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Елизавета II устроила прием в Виндзорском замке
Елизавета II устроила прием в Виндзорском замке
Фото: EPA

Британская королева Елизавета II 8 декабря посетила рождественское мероприятие в Виндзорском замке. Фото разместили на странице британской королевской семьи в Twitter.

Впервые с начала пандемии коронавируса Елизавета II вышла в свет с другими членами своей семьи.

На мероприятии присутствовали герцоги Кембриджские Кетрин и Уильям, принц Чарльз, герцогиня Корнуолльская Камилла, принц Эдвард и графиня Уэссекская Софи.

"В этот вечер члены королевской семьи наслаждались рождественскими песнями, которые исполнял оркестр "Армии спасения" во время мероприятия в Виндзорском замке", – говорится в посте.

Королевская семья поблагодарила волонтеров и сотрудников благотворительных организаций.

Еще в апреле 2020 года королева записала видеообращение к британскому народу в связи с пандемией коронавируса.

Елизавета II родилась в 1926 году в Лондоне. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет после смерти своего отца – короля Георга VI.

В марте 2020 года сразу после начала карантина королева переехала из Букингемского дворца в Виндзорский замок

В июле Елизавета II в закрытом режиме провела церемонию произведения 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура в рыцари.

В этом же месяце королева Великобритании посетила закрытую церемонию бракосочетания своей внучки – принцессы Беатрис.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: королева Елизавета II, праздники, волонтер, принц Уильям, волонтеры, герцогиня Кембриджская Кэтрин, пандемия
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