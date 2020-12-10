Королева Елизавета II впервые с начала пандемии вышла в свет с другими членами своей семьи

Британская королева Елизавета II встретилась с волонтерами и членами благотворительных организаций.

Британская королева Елизавета II 8 декабря посетила рождественское мероприятие в Виндзорском замке. Фото разместили на странице британской королевской семьи в Twitter.

Впервые с начала пандемии коронавируса Елизавета II вышла в свет с другими членами своей семьи.

На мероприятии присутствовали герцоги Кембриджские Кетрин и Уильям, принц Чарльз, герцогиня Корнуолльская Камилла, принц Эдвард и графиня Уэссекская Софи.

"В этот вечер члены королевской семьи наслаждались рождественскими песнями, которые исполнял оркестр "Армии спасения" во время мероприятия в Виндзорском замке", – говорится в посте.

Королевская семья поблагодарила волонтеров и сотрудников благотворительных организаций.

Members of the Royal Family welcomed a number of local volunteers and key workers from organisations and charities in Berkshire, who will be volunteering or working to help others over the Christmas period.



* Windsor | * #RoyalTrainTour pic.twitter.com/gR9KVfniEY — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) December 8, 2020

Еще в апреле 2020 года королева записала видеообращение к британскому народу в связи с пандемией коронавируса.

Елизавета II родилась в 1926 году в Лондоне. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет после смерти своего отца – короля Георга VI.

В марте 2020 года сразу после начала карантина королева переехала из Букингемского дворца в Виндзорский замок.

В июле Елизавета II в закрытом режиме провела церемонию произведения 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура в рыцари.

В этом же месяце королева Великобритании посетила закрытую церемонию бракосочетания своей внучки – принцессы Беатрис.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.