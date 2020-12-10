Королева Елизавета II впервые с начала пандемии вышла в свет с другими членами своей семьи

Британская королева Елизавета II 8 декабря посетила рождественское мероприятие в Виндзорском замке. Фото разместили на странице британской королевской семьи в Twitter.
Впервые с начала пандемии коронавируса Елизавета II вышла в свет с другими членами своей семьи.
На мероприятии присутствовали герцоги Кембриджские Кетрин и Уильям, принц Чарльз, герцогиня Корнуолльская Камилла, принц Эдвард и графиня Уэссекская Софи.
"В этот вечер члены королевской семьи наслаждались рождественскими песнями, которые исполнял оркестр "Армии спасения" во время мероприятия в Виндзорском замке", – говорится в посте.
Королевская семья поблагодарила волонтеров и сотрудников благотворительных организаций.
Members of the Royal Family welcomed a number of local volunteers and key workers from organisations and charities in Berkshire, who will be volunteering or working to help others over the Christmas period.— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) December 8, 2020
* Windsor | * #RoyalTrainTour pic.twitter.com/gR9KVfniEY
Еще в апреле 2020 года королева записала видеообращение к британскому народу в связи с пандемией коронавируса.
Елизавета II родилась в 1926 году в Лондоне. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет после смерти своего отца – короля Георга VI.
В марте 2020 года сразу после начала карантина королева переехала из Букингемского дворца в Виндзорский замок.
В июле Елизавета II в закрытом режиме провела церемонию произведения 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура в рыцари.
В этом же месяце королева Великобритании посетила закрытую церемонию бракосочетания своей внучки – принцессы Беатрис.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.