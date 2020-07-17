Бульвар Шоубиз
 
17 июля, 2020
 
Новости

"Лицом к лицу". Королева Великобритании с мечом в руках посвятила 100-летнего Томаса Мура в рыцари. Фото

94-летняя королева Великобритании Елизавета ІІ произвела в рыцари 100-летнего Тома Мура, который стал мировой знаменитостью, собирая пожертвования для медиков в разгар пандемии. Снимок с церемонии посвящения обнародовал в сети придворный фотограф Крис Джексон.

30 апреля Тому Муру исполнилось 100 лет
30 апреля Тому Муру исполнилось 100 лет
Фото: chrisjacksongetty / Instagram

Королевский фотограф Крис Джексон на своей странице в Instagram разместил снимок, на котором запечатлена 94-летняя королева Великобритании Елизавета II и 100-летний ветеран Второй мировой войны Том Мур. 

Снимок был сделан во время произведения Мура в рыцари. На снимке запечатлен момент, когда королева касается мечом плеча ветерана.

"Герой нашего времени. Королева отдает честь невероятному Тому Муру, который собрал почти £33 млн", – подписал снимок фотограф. 

Для посвящения королева использовала меч, принадлежавший ее покойному отцу, королю Георгу VI.

"Это лучшая церемония посвящения в рыцари", – отреагировали на снимок подписчики королевского фотографа. 

"Два представителя величайшего поколения лицом к лицу", – написали в комментариях к снимку пользователи. 

15 июля пресс-служба Букингемского дворца анонсировала проведение церемонии в закрытом режиме. В заявлении подчеркивалось, что Мура будут сопровождать только члены его семьи.

Мур передвигается с помощью ходунков. К своему 100-му дню рождения (30 апреля) он решил каждый день проходить 10 кругов (по 25 метров) в своем саду. Мужчина хотел отблагодарить врачей, которые помогли ему в лечении рака и перелома бедра; он призвал переводить деньги для медиков на онлайн-платформу для пожертвований Just Giving.

К концу своего флешмоба волонтер собрал £13 млн, однако средства продолжали поступать и по его окончании. Сейчас на счету £32 796 357.

На сайте онлайн-петиций Change.org предложили посвятить Мура в рыцари за его поступок. В мае Букингемский дворец ответил согласием на это предложение. Как сообщала ВВС, Мур растрогался, а затем в шутку выразил надежду, что меч королевы не слишком тяжелый.  

В день 100-летнего юбилея Мура Елизавета II передала ему поздравительную открытку со своим изображением, поздравив его таким образом со днем рождения. 

Теги: Великобритания, королева Елизавета II, церемония, коронавирус, Том Мур
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Кто такой Кирилл Шевченко, возглавивший Нацбанк Украины? Главное
  Кто такой Кирилл Шевченко, возглавивший Нацбанк Украины? Главное
Наталия ДВАЛИ
Иммунолог Лапий: В мире уже дефицит вакцин от гриппа. Если и в Украине вырастет спрос, вакцины может не быть в достаточном количестве
Иммунолог Лапий: В мире уже дефицит вакцин от гриппа. Если и в Украине вырастет спрос, вакцины может не быть в достаточном количестве
Елена ПОСКАННАЯ
  Российский оппозиционер Жуков: С "моей" фотографией Собянин пошел к Путину. Он сказал в сторону силовиков: "Работнички, бл...дь!"
  Российский оппозиционер Жуков: С "моей" фотографией Собянин пошел к Путину. Он сказал в сторону силовиков: "Работнички, бл...дь!"
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Лицом к лицу". Королева Великобритании с мечом в руках посвятила 100-летнего Томаса Мура в рыцари. Фото
"Лицом к лицу". Королева Великобритании с мечом в руках посвятила 100-летнего Томаса Мура в рыцари. Фото
  Добкин рассказал, почему хочет, чтобы его сын отслужил в армии. Сын – против
  Добкин рассказал, почему хочет, чтобы его сын отслужил в армии. Сын – против
"Сплю ногами вверх". Девушка Остапчука рассказала интересные факты о себе
"Сплю ногами вверх". Девушка Остапчука рассказала интересные факты о себе
Беременная звезда сериала "Однажды под Полтавой" Саливанчук обнародовала фото с венчания
Беременная звезда сериала "Однажды под Полтавой" Саливанчук обнародовала фото с венчания
71-летний Леонтьев обнародовал фото с американской моделью
71-летний Леонтьев обнародовал фото с американской моделью
"У меня ломка по ним в Америке", "Только полиции не хватает". Мозговая показала "наркотики"
"У меня ломка по ним в Америке", "Только полиции не хватает". Мозговая показала "наркотики"
"Унылые коридоры можно использовать для съемки фильма "Сталкер". Кухар показала, как выглядит Киевское хореографическое училище
"Унылые коридоры можно использовать для съемки фильма "Сталкер". Кухар показала, как выглядит Киевское хореографическое училище
Бывшие супруги Шоптенко и Дикусар позировали вместе на юбилее "Світського життя". Фото
Бывшие супруги Шоптенко и Дикусар позировали вместе на юбилее "Світського життя". Фото
"Детское личико". 50-летняя Лопес удивила фанов юным лицом. Фото
"Детское личико". 50-летняя Лопес удивила фанов юным лицом. Фото
  "Карпаты. Место силы". Руслана призвала сохранить Карпаты и показала, как их уничтожают. Видео
  "Карпаты. Место силы". Руслана призвала сохранить Карпаты и показала, как их уничтожают. Видео
Ребрик показала киношных родственников – бывшего любовника-миллионера и 18-летнюю дочь
Ребрик показала киношных родственников – бывшего любовника-миллионера и 18-летнюю дочь
  "Ноги Тодоренко и грудь, как у Ивлеевой". Jerry Heil запела на русском языке. Аудио
  "Ноги Тодоренко и грудь, как у Ивлеевой". Jerry Heil запела на русском языке. Аудио
Второй участницей "Танцев со звездами" стала экс-солистка "ВИА Гры"
Второй участницей "Танцев со звездами" стала экс-солистка "ВИА Гры"
Супруга Андрея Шевченко поделилась снимками семейного отдыха в Италии
Супруга Андрея Шевченко поделилась снимками семейного отдыха в Италии
"Какой красивый". Лазарев позировал с расстегнутыми штанами
"Какой красивый". Лазарев позировал с расстегнутыми штанами
  Жара, фокусы и иллюзионисты. "Антитела" сняли в пустыне метафоричный клип
  Жара, фокусы и иллюзионисты. "Антитела" сняли в пустыне метафоричный клип
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS