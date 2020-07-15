100-летнего британского ветерана, собиравшего деньги для врачей, посвятят в рыцари

Ветеран Второй мировой войны Том Мур собрал почти £33 млн для медиков, боровшихся с эпидемией коронавируса. В Букингемском дворце объявили, что 17 июля королева Елизавета произведет 100-летнего Мура в рыцари.

Каждый день ветеран ходил вокруг дома, собирая деньги для медиков Фото: ЕРА

17 июля королева Великобритании Елизавета ІІ произведет в рыцари 100-летнего Тома Мура, который стал мировой знаменитостью, собирая пожертвования для медиков в разгар пандемии COVID-19. Об этом со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца сообщило издание Daily Express.

Церемония инвеституры пройдет в Виндзорском замке и будет закрытой, сэра Томаса Мура будут сопровождать только члены его семьи, сказано в сообщении.

Для посвящения королева использует меч, принадлежавший ее покойному отцу, королю Георгу VI.

На период пандемии все официальные церемонии с участием членов королевской семьи были отменены, но для Мура Елизавета II сделает исключение, отмечает издание.

Мур в своем Twitter назвал приглашение к главе государства большой честью. "Никогда не думал, что это случится со мной", – написал ветеран.

A message from Tom 'I could never have imagined this would happen to me. It is such a huge honour and I am very much looking forward to meeting Her Majesty The Queen. It is going to be the most special of days for me'#FridayWillBeAGoodDay pic.twitter.com/zha2bCIMzi — Captain Tom Moore (@captaintommoore) July 15, 2020

Мур передвигается с помощью ходунков. К своему 100-му дню рождения (30 апреля) он решил каждый день проходить 10 кругов (по 25 метров) в своем саду. Мужчина хотел отблагодарить врачей, которые помогли ему в лечении рака и перелома бедра; он призвал переводить деньги для медиков на онлайн-платформу для пожертвований Just Giving.

К концу своего флешмоба волонтер собрал £13 млн, однако средства продолжали поступать и по его окончании. Сейчас на счету £32 796 357.

На сайте онлайн-петиций Change.org предложили посвятить Мура в рыцари за его поступок. В мае Букингемский дворец ответил согласием на это предложение. Как сообщала ВВС, Мур растрогался, а затем в шутку выразил надежду, что меч королевы не слишком тяжелый.