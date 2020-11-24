Королева Великобритании Елизавета II выпустила собственную марку джина

Джин от британской королевы Елизаветы II продается в интернет-магазине ее поместья с бесплатной доставкой по Великобритании, а также будет доступен в сувенирном магазине Сандрингема, когда он откроется после снятия карантинных ограничений.

Королева Великобритании Елизавета II запустила собственный джин из растений, выращенных в ее поместье Сандрингем в Норфолке (Восточная Англия). Об этом 23 ноября пишет Daily Mail.

Джин, выпущенный ограниченным тиражом, производился на местной винокурне Whatahoot. Этикетка на его бутылках отмечена короной королевского поместья, на ней говорится, что бренд Sandringham – это "насыщенный джин с оттенками можжевельника и стойким цитрусовым послевкусием".

Стоимость бутылочки Sandringham Celebration объемом в 50 мл ожидается около £50 (1906 грн). Напиток продается в интернет-магазине поместья с бесплатной доставкой по Великобритании, а также будет доступен в сувенирном магазине Сандрингема, когда он откроется после снятия карантинных ограничений.

На странице поместья Сандрингем в Twitter отмечается, что в состав джина входят листья мирта, которые выросли из черенка, взятого из свадебного букета королевы Александры во время ее свадьбы с принцем Альбертом Эдуардом.

Our locally distilled Sandringham Gin - includes foliage from myrtle plants which originated from a cutting taken from Queen Alexandra's wedding bouquet on her marriage to Prince Albert Edward, who later became King Edward VII. Buy now via our online shop https://t.co/D2BF6HYnYF pic.twitter.com/CNBSZsaesw — Sandringham (@sandringham1870) November 23, 2020

Daily Mail отмечает, что это уже третий алкогольный напиток, который продается под брендом королевской семьи. Принц Чарльз недавно запустил свой собственный органический джин Highgrove, а за три месяца до этого Royal Collection Trust начал продавать джин Buckingham Palace.