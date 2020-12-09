Бульвар Шоубиз
 
09 декабря, 2020
 
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39-летняя внучка Елизаветы II ждет третьего ребенка. Ее супруг надеется, что это будет мальчик

39-летняя внучка британской королевы Елизаветы II Зара Тиндолл вместе с мужем – регбистом Майком Тиндоллом воспитывают двух дочерей.

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Зара и Майк Тиндолл ждут третьего ребенка
Зара и Майк Тиндолл ждут третьего ребенка
Фото: ЕРА

39-летняя внучка королевы Великобритании Елизаветы II Зара Тиндолл готовится к рождению третьего ребенка. Об этом 9 декабря сообщил ее муж – регбист Майк Тиндолл в эфире своего шоу The Good, The Bad & The Rugby podcast.

"Третий Тиндолл в пути. На этот раз мне нужен мальчик – у меня две девочки, Я бы хотел мальчика, но мне все равно, будь то мальчик или девочка, но, пожалуйста, будь мальчиком!" – заявил он.

Отвечая на вопросы соведущих, он в шутку заявил, что если родится мальчик, его назовут Ковид,  а девочку – Ковиной.

По словам Тиндолла, они с женой еще не сообщили новость своим детям, но готовятся это сделать в ближайшее время.


Зара Тиндалл (в девичестве – Филлипс) родилась в 1981 году в королевской семье Великобритании. Ее мать – единственная дочь королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Анна, а отец – капитан Марк Филлипс. У нее есть родной старший брат Питер (1977). Родители Тиндолл развелись в 1992 году.

В 2011 году она вышла замуж за капитана сборной Англии по регби-15 Майка Тиндолла. Пара воспитывает двух дочерей – Миу Грэйс (2014) и Лену Элизабет (2018).  До того, как стать матерью во второй раз, Тиндолл пережила два выкидыша.

Теги: Великобритания, королева Елизавета II, беременность, семья, Зара Тиндолл
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