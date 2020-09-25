30-летняя внучка Елизаветы II принцесса Евгения ждет первенца

30-летняя внучка британской королевы Елизаветы II принцесса Евгения и ее супруг Джек Бруксбэнк станут родителями в начале 2021 года.

В 2018 году принцесса Евгения вышла замуж за Бруксбэнка Фото: ЕРА

Букингемский дворец 25 сентября на своей странице в Instagram официально заявил о беременности принцессы Евгении – младшей дочери герцога Йоркского Эндрю, сына королевы Великобритании Елизаветы II.

"Рады сообщить, что принцесса Евгения и господин Джек Бруксбэнк станут родителями в начале 2021 года", – говорится в публикации.

Букингемский дворец сообщил о беременности принцессы Евгении спустя час после того, как она на своей странице в Instagram обнародовала фото детских пинеток, заявив, что они с супругом рады приходу 2021 года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Jack and I are so excited for early 2021.... Публикация от Princess Eugenie (@princesseugenie) 25 Сен 2020 в 1:18 PDT

Принцесса Евгения родилась 23 марта 1990 года и стала вторым ребенком Эндрю, герцога Йоркского, и Сары, герцогини Йоркской, шестой внучкой Елизаветы II и Филиппа, герцога Эдинбурского.

Она является девятой в линии наследования трона после своей старшей сестры Беатрис.

Принцесса Евгения вышла замуж за Бруксбэнка 12 октября 2018 года после восьми лет отношений.