30-летняя внучка Елизаветы II принцесса Евгения ждет первенца

Букингемский дворец 25 сентября на своей странице в Instagram официально заявил о беременности принцессы Евгении – младшей дочери герцога Йоркского Эндрю, сына королевы Великобритании Елизаветы II.
"Рады сообщить, что принцесса Евгения и господин Джек Бруксбэнк станут родителями в начале 2021 года", – говорится в публикации.
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Her Royal Highness Princess Eugenie and Mr Jack Brooksbank are very pleased to announce that they are expecting a baby in early 2021. . The Duke of York and Sarah, Duchess of York, Mr and Mrs George Brooksbank, The Queen and The Duke of Edinburgh are delighted with the news. . The couple on their wedding day in October 2018.
Букингемский дворец сообщил о беременности принцессы Евгении спустя час после того, как она на своей странице в Instagram обнародовала фото детских пинеток, заявив, что они с супругом рады приходу 2021 года.
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Принцесса Евгения родилась 23 марта 1990 года и стала вторым ребенком Эндрю, герцога Йоркского, и Сары, герцогини Йоркской, шестой внучкой Елизаветы II и Филиппа, герцога Эдинбурского.
Она является девятой в линии наследования трона после своей старшей сестры Беатрис.
Принцесса Евгения вышла замуж за Бруксбэнка 12 октября 2018 года после восьми лет отношений.