Бульвар Шоубиз
 
12 октября, 2020
 
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Беременная принцесса Евгения отмечает годовщину семейной жизни. Фото

Внучка британской королевы Елизаветы II принцесса Евгения разместила в сети коллаж из фото, на которых запечатлена вместе со своим супругом в разные периоды их жизни.

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Принцесса Евгения вышла замуж за Бруксбэнка в 2018 году
Принцесса Евгения вышла замуж за Бруксбэнка в 2018 году
Фото: ЕРА

Принцесса Евгения, младшая дочь герцога Йоркского Эндрю, сына королевы Великобритании Елизаветы II, 12 октября отмечает вторую годовщину семейной жизни с Джеком Бруксбэнком. Об этом она сообщила в Instagram, разместив коллаж из совместных фото.

"Лучшие два года в браке с тобой и 10 лет вместе", – подписала она публикацию.

Принцесса Евгения родилась 23 марта 1990 года и стала вторым ребенком Эндрю, герцога Йоркского, и Сары, герцогини Йоркской, шестой внучкой Елизаветы II и Филиппа, герцога Эдинбурского.

Она является девятой в линии наследования трона после своей старшей сестры Беатрис.

Принцесса Евгения вышла замуж за Бруксбэнка 12 октября 2018 года после восьми лет отношений.

25 сентября Букингемский дворец сообщил о беременности принцессы Евгении.

Теги: Великобритания, свадьба, принц Эндрю
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