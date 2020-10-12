Беременная принцесса Евгения отмечает годовщину семейной жизни. Фото

Принцесса Евгения, младшая дочь герцога Йоркского Эндрю, сына королевы Великобритании Елизаветы II, 12 октября отмечает вторую годовщину семейной жизни с Джеком Бруксбэнком. Об этом она сообщила в Instagram, разместив коллаж из совместных фото.
"Лучшие два года в браке с тобой и 10 лет вместе", – подписала она публикацию.
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Been the best 2 years married to you and 10 years with you in total.. happy memories always my dear Jack
Принцесса Евгения родилась 23 марта 1990 года и стала вторым ребенком Эндрю, герцога Йоркского, и Сары, герцогини Йоркской, шестой внучкой Елизаветы II и Филиппа, герцога Эдинбурского.
Она является девятой в линии наследования трона после своей старшей сестры Беатрис.
Принцесса Евгения вышла замуж за Бруксбэнка 12 октября 2018 года после восьми лет отношений.
25 сентября Букингемский дворец сообщил о беременности принцессы Евгении.