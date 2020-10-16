Первый визит за семь месяцев королева Великобритании совершила в лабораторию, которая выявила, что Скрипалей отравили "Новичком"

Королева Великобритании Елизавета II приехала в военную лабораторию, где изучают боевые отравляющие вещества, со своим внуком, герцогом Кембриджским Уильямом. Они встретились с сотрудниками ведомства, в частности, с теми, кто одними из первых контактировали с бывшим российским разведчиком Сергеем Скрипалем после отравления "Новичком". Также они встретились с теми, кто работал над очисткой Солсбери.

Королева Великобритании Елизавета II 15 октября совершила свой первый визит за семь месяцев – посетила военную лабораторию Портон-Даун на юго-западе страны. Об этом сообщает русская служба ВВС.

Именно в этой лаборатории выяснили, что для отравления бывшего российского разведчика Сергея Срипаля и его дочери Юлии в Солсбери в 2018 году использовался нервно-паралитический агент "Новичок".

Королева приехала в лабораторию, где изучают боевые отравляющие вещества, со своим внуком, герцогом Кембриджским Уильямом. Они встретились с сотрудниками ведомства, в частности, с теми, кто одними из первых контактировали со Скрипалями после отравления. Также они встретились с теми, кто работал над очисткой Солсбери.

Королеве и принцу Уильяму продемонстрировали оружие, которое используется в операциях контрразведки, а также представили сотрудникам контртеррористических подразделений.

Кроме того, королева приняла участие в открытии лаборатории нового центра энергетического анализа.

На время королевского визита в лаборатории были введены меры дополнительной безопасности. Елизавета II и принц Уильям приехали по отдельности, а всех, кто с ними общался, протестировали на коронавирус.

Гости и участники мероприятия соблюдали социальное дистанцирование с расстоянием в два метра, сообщает ВВС.

Портон-Даун был основан в 1916 году как британская лаборатория химического и биологического оружия, где ученые министерства обороны проводили секретные эксперименты с участием около 20 000 военнослужащих.

С 1960-х годов центр сосредоточился на разработке контрмер и технологий защиты и безопасности.

66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Позже оба вышли из критического состояния. Британское следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".

30 июня 2018 года в Великобритании госпитализировали 45-летнего Чарли Роули и 44-летнюю Дон Стерджесс. Изначально подозревали, что пара отравилась наркотиками, но дополнительная экспертиза выявила следы "Новичка". 8 июля Стерджесс умерла в больнице.

5 сентября 2018 года в прокуратуре Британии назвали фамилии, под которыми подозреваемые в совершении отравления въехали в страну, – Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр страны Тереза Мэй подчеркнула, что они являются офицерами ГРУ.

Расследователи группы Bellingcat и российского издания The Insider выяснили, что человек, известный под фамилией Боширов, – это полковник ГРУ Анатолий Чепига, а Александр Петров – врач из ГРУ Александр Мишкин.

В октябре 2018 года СМИ сообщили, что к отравлению Скрипаля причастен еще один человек – офицер российской разведки Сергей Федотов, который мог курировать операцию.