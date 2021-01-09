В мире вторые сутки подряд фиксируется рекордная смертность от COVID-19 – данные ВОЗ

9 января в мире установлен новый рекорд суточной смертности среди инфицированных коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Жертвами COVID-19 стали сегодня 15 454 пациента.
Предыдущий рекорд ВОЗ фиксировала сутками ранее, новый рекорд превышает вчерашний показатель более чем на 1 тыс. смертей.
Всего с начала пандемии скончалось, по данным ВОЗ, уже более 1,9 млн инфицированных коронавирусом.
9 января в мире зафиксировано почти 800 тыс. новых случаев COVID-19, сутками ранее было больше 800 тыс.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания, отметку в 1 млн случаев COVID-19 преодолели 18 стран, в том числе Украина.