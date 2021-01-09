В мире вторые сутки подряд фиксируется рекордная смертность от COVID-19 – данные ВОЗ

Рекорд суточной смертности среди инфицированных коронавирусом 9 января более чем на 1 тыс. превысил рекордный показатель, зафиксированный сутками ранее. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.

В мире от COVID-19 умерло более 1,9 млн человек Фото: ЕРА

9 января в мире установлен новый рекорд суточной смертности среди инфицированных коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Жертвами COVID-19 стали сегодня 15 454 пациента.

Предыдущий рекорд ВОЗ фиксировала сутками ранее, новый рекорд превышает вчерашний показатель более чем на 1 тыс. смертей.

Скриншот: covid19.who.int

Всего с начала пандемии скончалось, по данным ВОЗ, уже более 1,9 млн инфицированных коронавирусом.

9 января в мире зафиксировано почти 800 тыс. новых случаев COVID-19, сутками ранее было больше 800 тыс.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания, отметку в 1 млн случаев COVID-19 преодолели 18 стран, в том числе Украина.