От коронавируса умер личный врач папы римского

78-летний Фабрицио Соккорси, который был личным врачом папы римского, умер от осложнений COVID-19 в больнице, куда его госпитализировали в связи с онкологической патологией.

Своим личным врачом папа римский (на фото) выбрал Соккорси в 2015 году Фото: ЕРА

В Италии от коронавирусной инфекции скончался личный врач папы римского Фабрицио Соккорси. Об этом 9 января проинформировал Vatikan News.

Издание отмечает, что 78-летний медик был госпитализирован с онкологической патологией в клинику Джемелли (видимо, речь идет о медучреждении в Риме) и скончался от осложнений, связанных с COVID-19.

Папа римский Франциск выбрал Соккорси своим личным врачом в 2015 году.

Vatikan News отмечает, что в 2017 году у Соккорси умерла дочь и это на него сильно повлияло.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Общее количество смертей среди пациентов с COVID-19 составляет в мире по состоянию на полдень 9 января 1 899 440. Всего, по данным ВОЗ, зарегистрировано более 87 млн случаев инфицирования.