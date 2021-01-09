ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

"Нет, COVID-19 не передается через носки, игрушки и батарейки". Степанов рассказал, почему в супермаркетах запретили продавать ряд товаров

Из-за запрета на продажу определенных товаров в магазинах украинцы будут заказывать их через интернет и не будут контактировать с другими людьми, что снизит риск инфицирования коронавирусной инфекцией, отметил министр здравоохранения Максим Степанов.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Степанов: В киосках можно торговать и кофе, и сигаретами, и батарейками
Степанов: В киосках можно торговать и кофе, и сигаретами, и батарейками
Фото: Максим Степанов / Facebook

Запрет на продажу некоторых непродовольственных товаров в магазинах во время усиленного карантина направлен на уменьшение контактов между людьми. Об этом на брифинге 9 января рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

По его словам, некоторые публикации в соцсетях на эту тему "доходили до абсурда".

"Во-первых, нет, COVID-19 не распространяется активнее через игрушки, носки или батарейки по сравнению с кормом для животных или семенами. Логика в другом и она абсолютно очевидна и основывается на законах эпидемиологии. К примеру, есть супермаркет с товарами на любой вкус и потребность. И есть 100 людей, которым нужно купить разные товары. 20 людей пойдут в супермаркет, чтобы купить еду, еще 20 пойдут за средствами гигиены, еще 20 идут в супермаркет, чтобы купить новую посуду или бытовую технику, а другие – чтобы купить одежду, батарейки, носки. Если мы запрещаем реализацию определенных товаров в помещении магазина, то люди, которым они необходимы, заказывают их через интернет и не будут контактировать с другими, подвергаясь опасности инфицироваться COVID-19", – сказал министр.

По его словам, таким образом из 100 человек, которые могли бы быть на территории супермаркета, в нем будет только 40, и вероятность того, что они инфицируются или инфицируют окружающих, "уменьшится в разы".

Он отметил, что сигареты и другие товары можно купить в киосках.

"Там прием посетителей не осуществляется. Постановление Кабмина не предусматривает прекращение такой деятельности, поэтому в киосках можно торговать и кофе, и сигаретами, и батарейками. У нас запрещен именно прием посетителей. Если речь идет о киосках, то понятно, что никакого приема посетителей нет. Это же касается продажи еды навынос", – сказал Степанов.

С 8 января до 00.00 25 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине будет действовать "карантин зимних каникул". В этот период запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).

Магазины могут продавать еду, лекарства, средства гигиены, средства связи, ветеринарные препараты, а также бытовую химиюС 8 января в супермаркетах запретили продавать большинство непродовольственных товаров. Некоторые украинские супермаркеты эти товары из зала не убрали, а просто заклеили стеллажи сигнальными лентами.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко заявлял, что посуда, игрушки и одежда не являются предметами первой необходимостино их наличие в супермаркетах приводило бы к тому, что украинцы посещали бы магазины, чтобы приобрести эти товары. 

Степанов сказал, что уменьшение числа людей, которые одновременно будут находиться в магазинах, снизит вероятность передачи коронавирусной инфекции. По его словам, ограничение продажи товаров приведет к тому, что в супермаркете "будет находиться не 500 человек, а 200, которые пришли приобрести только товары первой необходимости".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: карантин, торговля, Минздрав, Максим Степанов, магазин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Кинопремьеры-2021. Список ожидаемых украинских и зарубежных фильмов
  Кинопремьеры-2021. Список ожидаемых украинских и зарубежных фильмов
"Все еще сексуальный". Поклонники Беккера прокомментировали его фото в роли модели
"Все еще сексуальный". Поклонники Беккера прокомментировали его фото в роли модели
В Яремче на Рождество знаменитости готовили кутью и соревновались за звание лучшего кулинара
В Яремче на Рождество знаменитости готовили кутью и соревновались за звание лучшего кулинара
Три пляжных образа Каменских на Мальдивах. Фото
Три пляжных образа Каменских на Мальдивах. Фото
"Ну сейчас набегут критики", "Это роскошь". В сети комментируют пикантное фото Светланы Бондарчук
"Ну сейчас набегут критики", "Это роскошь". В сети комментируют пикантное фото Светланы Бондарчук
"В Новый год с любимыми!" Ани Лорак обнародовала совместные фото с дочерью, которую на Рождество навестил отец
"В Новый год с любимыми!" Ани Лорак обнародовала совместные фото с дочерью, которую на Рождество навестил отец
Бузова на Мальдивах вышла замуж за Dava – СМИ
Бузова на Мальдивах вышла замуж за Dava – СМИ
  Козловский: Я матерщинник. Говорят, что мне это не подходит, но мне пох...й
  Козловский: Я матерщинник. Говорят, что мне это не подходит, но мне пох...й
Подборка обнаженных мужских торсов звезд украинского шоу-бизнеса, спорта и политики. Как знаменитости выглядят без одежды?
Подборка обнаженных мужских торсов звезд украинского шоу-бизнеса, спорта и политики. Как знаменитости выглядят без одежды?
"Все меня рассматривают". Павлик в Буковеле показал очередь на подъемник, а его жена пожаловалась на излишнее внимание
"Все меня рассматривают". Павлик в Буковеле показал очередь на подъемник, а его жена пожаловалась на излишнее внимание
  Умерла звезда "Полицейской академии" Рэмси
  Умерла звезда "Полицейской академии" Рэмси
Ротару – в черном платье, а ее сын – в клетчатом спортивном костюме. В сети опубликовано праздничное фото семьи певицы
Ротару – в черном платье, а ее сын – в клетчатом спортивном костюме. В сети опубликовано праздничное фото семьи певицы
Как приготовить тирамису. Рецепт итальянского десерта от жены Бабкина
Как приготовить тирамису. Рецепт итальянского десерта от жены Бабкина
  Козловский: Твою мать, почему я должен заниматься разводом своих родителей?
  Козловский: Твою мать, почему я должен заниматься разводом своих родителей?
Шоптенко показала фигуру в разные периоды беременности. Фото
Шоптенко показала фигуру в разные периоды беременности. Фото
Актер из сериала "Скорая помощь" найден мертвым в своей квартире – СМИ
Актер из сериала "Скорая помощь" найден мертвым в своей квартире – СМИ
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Боже, какая пошлость", "Порнуха", "Порнодива". Maruv шокировала откровенным поведением на сцене
"Боже, какая пошлость", "Порнуха", "Порнодива". Maruv шокировала откровенным поведением на сцене
"Все будет". Экс-супруг Ани Лорак на Рождество навестил дочь и обнародовал фото совместного досуга
"Все будет". Экс-супруг Ани Лорак на Рождество навестил дочь и обнародовал фото совместного досуга
"Он вернулся в больницу". Сын Чапкиса попросил молиться за его отца
"Он вернулся в больницу". Сын Чапкиса попросил молиться за его отца
"Скоро голыми в церковь ходить будут". 47-летняя Наташа Королева надела "обнаженное" платье
"Скоро голыми в церковь ходить будут". 47-летняя Наташа Королева надела "обнаженное" платье
В сети обнародовано фото юной Кабаевой в прозрачном бикини
В сети обнародовано фото юной Кабаевой в прозрачном бикини
"Голая бы еще сфоткалась", "Что с пальцами? Болеешь?", "Такие руки надо прятать". Loboda озадачила фанов странным видом
"Голая бы еще сфоткалась", "Что с пальцами? Болеешь?", "Такие руки надо прятать". Loboda озадачила фанов странным видом
"Всем завистникам назло". В сети прокомментировали фото Поляковой с мужем
"Всем завистникам назло". В сети прокомментировали фото Поляковой с мужем
Младшая дочь Валерия Меладзе сообщила, что сломала шею
Младшая дочь Валерия Меладзе сообщила, что сломала шею
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS