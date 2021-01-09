"Нет, COVID-19 не передается через носки, игрушки и батарейки". Степанов рассказал, почему в супермаркетах запретили продавать ряд товаров

Из-за запрета на продажу определенных товаров в магазинах украинцы будут заказывать их через интернет и не будут контактировать с другими людьми, что снизит риск инфицирования коронавирусной инфекцией, отметил министр здравоохранения Максим Степанов.

Степанов: В киосках можно торговать и кофе, и сигаретами, и батарейками Фото: Максим Степанов / Facebook

Запрет на продажу некоторых непродовольственных товаров в магазинах во время усиленного карантина направлен на уменьшение контактов между людьми. Об этом на брифинге 9 января рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

По его словам, некоторые публикации в соцсетях на эту тему "доходили до абсурда".

"Во-первых, нет, COVID-19 не распространяется активнее через игрушки, носки или батарейки по сравнению с кормом для животных или семенами. Логика в другом и она абсолютно очевидна и основывается на законах эпидемиологии. К примеру, есть супермаркет с товарами на любой вкус и потребность. И есть 100 людей, которым нужно купить разные товары. 20 людей пойдут в супермаркет, чтобы купить еду, еще 20 пойдут за средствами гигиены, еще 20 идут в супермаркет, чтобы купить новую посуду или бытовую технику, а другие – чтобы купить одежду, батарейки, носки. Если мы запрещаем реализацию определенных товаров в помещении магазина, то люди, которым они необходимы, заказывают их через интернет и не будут контактировать с другими, подвергаясь опасности инфицироваться COVID-19", – сказал министр.

По его словам, таким образом из 100 человек, которые могли бы быть на территории супермаркета, в нем будет только 40, и вероятность того, что они инфицируются или инфицируют окружающих, "уменьшится в разы".

Он отметил, что сигареты и другие товары можно купить в киосках.

"Там прием посетителей не осуществляется. Постановление Кабмина не предусматривает прекращение такой деятельности, поэтому в киосках можно торговать и кофе, и сигаретами, и батарейками. У нас запрещен именно прием посетителей. Если речь идет о киосках, то понятно, что никакого приема посетителей нет. Это же касается продажи еды навынос", – сказал Степанов.

С 8 января до 00.00 25 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине будет действовать "карантин зимних каникул". В этот период запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).

Магазины могут продавать еду, лекарства, средства гигиены, средства связи, ветеринарные препараты, а также бытовую химию. С 8 января в супермаркетах запретили продавать большинство непродовольственных товаров. Некоторые украинские супермаркеты эти товары из зала не убрали, а просто заклеили стеллажи сигнальными лентами.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко заявлял, что посуда, игрушки и одежда не являются предметами первой необходимости, но их наличие в супермаркетах приводило бы к тому, что украинцы посещали бы магазины, чтобы приобрести эти товары.

Степанов сказал, что уменьшение числа людей, которые одновременно будут находиться в магазинах, снизит вероятность передачи коронавирусной инфекции. По его словам, ограничение продажи товаров приведет к тому, что в супермаркете "будет находиться не 500 человек, а 200, которые пришли приобрести только товары первой необходимости".