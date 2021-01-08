В Одессе из-за локдауна запретили продажу презервативов

В одном из супермаркетов Одессы полку с презервативами заклеили лентами. Фото опубликовали в социальных сетях.

Презервативы относятся к товарам медицинского назначения, продажа которых не запрещена во время "карантина зимних каникул" Фото: depositphotos.com

В Одессе из-за "карантина зимних каникул" под запрет попала продажа презервативов. Об этом сообщил Telegram-канал "Думская – новости Одессы".

Канал опубликовал фото полки, на которой лежат батарейки и презервативы, нижняя часть заклеена сигнальной лентой.

"Продажу презервативов тоже обнесли запрещающими лентами. В чем логика?" – отметили в сообщении.

Пресс-секретарь Еврейской общины Киева Леонид Барац в Facebook опубликовал это фото и написал, что в правительстве буквально восприняли слова президента Украины Владимира Зеленского, сказанные во время весеннего локдауна.

"Он тогда сказал, что нам всем есть чем заниматься на карантине – увеличивать население Украины", – написал Барац.

С 8 января до 00.00 25 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине будет действовать "карантин зимних каникул". В этот период запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).

Магазины могут продавать еду, лекарства, средства гигиены, средства связи, ветеринарные препараты, а также бытовую химию.

С 8 января в супермаркетах запретили продавать большинство непродовольственных товаров. Некоторые украинские супермаркеты эти товары из зала не убрали, а просто заклеили стеллажи сигнальными лентами.

Презервативы относятся к товарам медицинского назначения, продажа которых не запрещена во время "карантина зимних каникул".

"Запрещается деятельность бытовых магазинов. В то же время другие магазины могут торговать исключительно товарами, относящимися к продуктам питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, бытовой химией и прессой на торговых площадях, не менее 60% которых предназначены для торговли такими товарами, а также топливом. Продажа других групп товаров разрешается только с осуществлением адресной доставки заказов", – отметили в релизе Минздрава Украины 8 января.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. За прошедшие сутки, 7 января, в Украине подтвердили 5676 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине выявлено 1 105 169 случаев COVID-19, выздоровело 778 345 человек, умерло – 19 588.