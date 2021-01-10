ГОРДОН
 
 
Юрий Сапронов
Юрий Сапронов

Харьковский бизнесмен.


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Колготки, простите за ерничание, купить опасно, а простоять час жопка к жопке в очереди на подъемник в Буковеле не опасно

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Я серьезно, очень серьезно.

Погуглил, за первые сутки локдауна в Харькове и области полицейские проверили 490 объектов, в том числе 207 кафе и ресторанов, 144 магазина, 47 рынков и составили 39 протоколов о нарушении локдауна.

Зачем и для кого весь этот цирк?

Буковель.

Народа очень много.

Я сегодня сделал три звонка знакомым, которые сейчас там.

Они подтвердили (может, не всю правду сказали или пошутили), что рестораны, кафе, бассейны, спортзалы, наливайки, магазины, сувенирки работают!

Не на вынос. 

Колготки, простите за ерничание, купить опасно, а простоять час жопка к жопке в очереди на подъемник в Буковеле не опасно?

Профанация локдауна.

Г-н Зеленский там лично же был или есть до сих пор.

Видел же наверняка.

Почему не соблюдаются карантинные меры и локдаун в Буковеле?

Я не подъ...бываю, я серьезно.

Это же видит вся страна.

Не видел ли кто-то в СМИ сколько проверок за сутки-двое провели полицейские в Буковеле?

Там есть власть?

Может, я что-то пропустил и там работает все ограниченно, как написано для локдауна?

Может это просто пинают власть незаслуженно?

Есть у кого-то информация от знакомых, которые там или есть у меня в друзьях и подписчиках отдыхающие там сейчас?

Источник: Sapronov Yuri / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: карантин, Юрий Сапронов, ресторан, работа, очереди, отдых, власть, Буковель, кафе, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, нарушение
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