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"Эпицентр" в Киеве соблюдает карантин под контролем Нацгвардии и полиции – СМИ

Возле гипермаркета "Эпицентр" дежурили представители Национальной гвардии и Национальной полиции Украины, 9 января магазин не работал, сообщил корреспондент "Oбозревателя", проверявший работу гипермаркета.

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"Эпицентр" попадал в скандал из-за нарушения карантина
"Эпицентр" попадал в скандал из-за нарушения карантина 
Фото: Епіцентр К / Facebook

Один из гипермаркетов "Эпицентр" в Киеве, который был открыт в первый день зимнего локдауна, утром 9 января уже не работал, сообщил корреспондент издания "Oбозреватель".

Недалеко от гипермаркета дежурили представители Национальной гвардии и Национальной полиции Украины. В самом "Эпицентре" заказы принимали онлайн.

В первый день локдауна, журналисты "Обозревателя" проверили несколько "Эпицентров" в различных городах Украины. С утра они были открыты, но продавались только продукты питания. Остальные группы товаров продавались по такой схеме: продавцы выписывали накладную на товар и печатали документ, где указывали "онлайн заказ". Сам же товар оплачивали на кассе.

Как сообщило издание, после обеда магазины неожиданно закрылись и начали принимать только онлайн-заказы. 

Вчера журналист Андрей Павловский писал о работе одного из киевских "Эпицентров". По его словам, в магазинеможно приобрести даже товары из списка запрещенных к продаже – их оформляли как онлайн-покупку.

"Все разрешенное вы можете приобрести как обычно – просто оплатив на кассе. Остальной ассортимент можно выбрать в зале, сложить в тележку, через работников зала оформить как онлайн-заказ, оплатить и забрать товар. В пункте выдачи онлайн-заказов уже образовалась очередь людей с тележками", – сообщал журналист.

"Эпицентр" уже попадал в скандал, связанный с нарушением карантинных ограничений. В ноябре 2020 года во время "карантина выходного дня" в торговом центре заявили, что объявляют 72-часовую пятницу.

С 8 января до 00.00 25 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине будет действовать "карантин зимних каникул". В этот период запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).

Магазины могут продавать еду, лекарства, средства гигиены, средства связи, ветеринарные препараты, а также бытовую химию.

Теги: полиция, Национальная гвардия, продукты, карантин, каникулы, магазин, продажа, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Эпицентр
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