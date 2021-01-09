"Эпицентр" в Киеве соблюдает карантин под контролем Нацгвардии и полиции – СМИ

Возле гипермаркета "Эпицентр" дежурили представители Национальной гвардии и Национальной полиции Украины, 9 января магазин не работал, сообщил корреспондент "Oбозревателя", проверявший работу гипермаркета.

Один из гипермаркетов "Эпицентр" в Киеве, который был открыт в первый день зимнего локдауна, утром 9 января уже не работал, сообщил корреспондент издания "Oбозреватель".

Недалеко от гипермаркета дежурили представители Национальной гвардии и Национальной полиции Украины. В самом "Эпицентре" заказы принимали онлайн.

В первый день локдауна, журналисты "Обозревателя" проверили несколько "Эпицентров" в различных городах Украины. С утра они были открыты, но продавались только продукты питания. Остальные группы товаров продавались по такой схеме: продавцы выписывали накладную на товар и печатали документ, где указывали "онлайн заказ". Сам же товар оплачивали на кассе.

Как сообщило издание, после обеда магазины неожиданно закрылись и начали принимать только онлайн-заказы.

Вчера журналист Андрей Павловский писал о работе одного из киевских "Эпицентров". По его словам, в магазинеможно приобрести даже товары из списка запрещенных к продаже – их оформляли как онлайн-покупку.

"Все разрешенное вы можете приобрести как обычно – просто оплатив на кассе. Остальной ассортимент можно выбрать в зале, сложить в тележку, через работников зала оформить как онлайн-заказ, оплатить и забрать товар. В пункте выдачи онлайн-заказов уже образовалась очередь людей с тележками", – сообщал журналист.