В Кривом Роге полицейские проверили кафе, работавшее в карантин. Одного из них избили пьяные посетители

Патрульные обнаружили ресторан, который должен был закрыться из-за "карантина зимних каникул". Они зашли внутрь, чтобы выяснить, почему заведение работает, но такой визит не понравился нетрезвым отдыхающим.

В Центрально-Городском районе Кривого Рога в ночь на 8 января работало одно из заведений общественного питания, нарушая карантин. Полицейские решили проверить ситуацию, но на них набросились отдыхающие, сообщил телеканал "Первый городской" 8 января.

В среду, 7 января, около 23.30 патрульные обнаружили заведение, которое не должно было работать из-за карантина. Поэтому патрульные зашли внутрь, чтобы выяснить, почему ресторан все еще открыт.

Появление полицейских не понравилось двум нетрезвым отдыхающим. Они набросились на правоохранителей и затеяли с ними драку. Одного из инспекторов сильно избили, его доставили во вторую городскую больницу. По предварительной информации, у полицейского закрытая черепно-мозговая травма.