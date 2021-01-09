В Кривом Роге полицейские проверили кафе, работавшее в карантин. Одного из них избили пьяные посетители

В Центрально-Городском районе Кривого Рога в ночь на 8 января работало одно из заведений общественного питания, нарушая карантин. Полицейские решили проверить ситуацию, но на них набросились отдыхающие, сообщил телеканал "Первый городской" 8 января.
В среду, 7 января, около 23.30 патрульные обнаружили заведение, которое не должно было работать из-за карантина. Поэтому патрульные зашли внутрь, чтобы выяснить, почему ресторан все еще открыт.
Появление полицейских не понравилось двум нетрезвым отдыхающим. Они набросились на правоохранителей и затеяли с ними драку. Одного из инспекторов сильно избили, его доставили во вторую городскую больницу. По предварительной информации, у полицейского закрытая черепно-мозговая травма.
С 8 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине начался "карантин зимних каникул". Он продлится до 00.00 25 января. В этот период запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов). Магазины могут продавать еду, лекарства, средства гигиены, средства связи, ветеринарные препараты, а также бытовую химию.
По состоянию на утро 9 января, по данным Минздрава, в Украине подтверждено 1,1 млн случаев коронавируса, умерло 19 668 заболевших, 786,3 тыс. выздоровели.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.