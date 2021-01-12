Украинский "Лекхим" собирается купить 5 млн доз китайской вакцины Sinovak. Исследования показали, что она эффективна максимум на 60%

Фармацевтическая компания АО "Лекхим", дистрибьютор китайской компании Sinovac Biotech, заключила соглашение о поставке 5 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции CoronaVac. О сделке компания сообщила в комментарии "Украинской правде" 12 января.
Поставка вакцины запланирована на март – май 2021 года, пишет издание.
Бывший глава Национального агентства здравоохранения Бразилии в комментарии бразильскому новостному агентству UOL рассказал, что уровень эффективности китайской вакцины CoronaVac по результатам последних испытаний в биомедицинском исследовательском центре Бутантан составил от 50% до 60%. По его словам, это выше порога, установленного регулирующими органами здравоохранения, но значительно ниже показателей, отмеченных на прошлой неделе.
Индонезийское агентство по контролю за продуктами питания и лекарствами cегодня одобрило для экстренного применения вакцину от коронавируса китайской компании Sinovac. В заявлении ведомства говорится, что ее эффективность составила 65,3%.
"Лекхим" планирует в 2022 году начать производство вакцины от COVID-19 CoronaVac в Харькове и в дальнейшем перенести технологии всего цикла производства вакцин в Украину.
По словам главы правления компании Валерия Печаева, в контракте с Минздравом Украины компания выступает дистрибьютором Sinovac и имеет эксклюзивные права на поставку в Украину вакцины этого производителя. Компания инвестировала в организацию производства вакцины €10 млн на заводе в Харькове. Печаев говорил, что на первом этапе планировали закупить 1,9 млн доз вакцины в 2021 году.
28 декабря Минздрав Украины заключил контракт о поставках китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac Biotech. Украина планирует закупить 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу, для украинцев прививка будет бесплатной. Глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что первая партия прибудет в Украину в феврале.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что первая партия вакцин – 700 тыс. доз – будет распределена среди врачей и людей из группы риска в соответствии с национальным планом вакцинации.
Если эффективность вакцины окажется ниже 70%, ее стоимость должны вернуть Украине. Сейчас вакцина проходит третий этап клинических испытаний препарата в Индонезии, Турции и Бразилии. В разных исследованиях она продемонстрировала от 65,3% до 91,25% эффективности.
C начала эпидемии коронавирус в Украине подтвердили у 1,124 млн человек, 812 368 заболевших COVID-19 выздоровели, а 20 019 – умерли.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.