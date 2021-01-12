Украинский "Лекхим" собирается купить 5 млн доз китайской вакцины Sinovak. Исследования показали, что она эффективна максимум на 60%

Поставка 5 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech запланирована на март – май 2021 года, сообщила фармацевтическая компания АО "Лекхим".

Фармацевтическая компания АО "Лекхим", дистрибьютор китайской компании Sinovac Biotech, заключила соглашение о поставке 5 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции CoronaVac. О сделке компания сообщила в комментарии "Украинской правде" 12 января.

Поставка вакцины запланирована на март – май 2021 года, пишет издание.

Бывший глава Национального агентства здравоохранения Бразилии в комментарии бразильскому новостному агентству UOL рассказал, что уровень эффективности китайской вакцины CoronaVac по результатам последних испытаний в биомедицинском исследовательском центре Бутантан составил от 50% до 60%. По его словам, это выше порога, установленного регулирующими органами здравоохранения, но значительно ниже показателей, отмеченных на прошлой неделе.

Индонезийское агентство по контролю за продуктами питания и лекарствами cегодня одобрило для экстренного применения вакцину от коронавируса китайской компании Sinovac. В заявлении ведомства говорится, что ее эффективность составила 65,3%.

"Лекхим" планирует в 2022 году начать производство вакцины от COVID-19 CoronaVac в Харькове и в дальнейшем перенести технологии всего цикла производства вакцин в Украину.

По словам главы правления компании Валерия Печаева, в контракте с Минздравом Украины компания выступает дистрибьютором Sinovac и имеет эксклюзивные права на поставку в Украину вакцины этого производителя. Компания инвестировала в организацию производства вакцины €10 млн на заводе в Харькове. Печаев говорил, что на первом этапе планировали закупить 1,9 млн доз вакцины в 2021 году.