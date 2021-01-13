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За сутки в Украине подтвердили более 6 тыс. случаев COVID-19

За сутки 12 января в Украине из-за коронавируса умерло 195 человек, 14 503 выздоровели, а 2564 человека попали в больницу.

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12 января в Украине выздоровевших от COVID-19 было в два раза больше, чем заболевших
12 января в Украине выздоровевших от COVID-19 было в два раза больше, чем заболевших
Фото: EPA

В Украине за прошлые сутки подтвердили 6409 случаев коронавируса. Об этом в Facebook написал министр здравоохранения Максим Степанов 13 января.

Среди заболевших 367 медиков и 187 детей. Умерло за сутки 195 человек, выздоровело 14 503, госпитализированы 2564.

С начала эпидемии в Украине коронавирус подтвердили у 1 130 839 человек, 20 214 заболевших умерли, 826 871 выздоровел.

За прошлые сутки провели 59 931 тестирование (35 678 методом ПЦР, 24 253 – ИФА). Всего с начала эпидемии в Украине провели 5,8 млн ПЦР-тестов, сообщил Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (906), Запорожской (529), Харьковской (521), Одесской (513) и Полтавской (356) областях.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/857124544830542

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Украина, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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