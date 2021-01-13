Количество больных COVID-19 в мире превысило 91 млн

Число случаев коронавируса в мире превысило 91 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса по состоянию на утро 13 января.
Коронавирус в мире подтвердили у 91 млн 594 тыс. человек, 1 млн 962 тыс. умерли, почти 50,6 млн выздоровели.
Странами с наибольшим распространением COVID-19 являются:
Украина в списке на 17-м месте.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.