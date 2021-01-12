Фадеев рассказал о самочувствии после вакцинации от коронавируса

Российский продюсер Максим Фадеев вакцинировался от коронавируса 5 января, а 27-го намерен сделать вторую прививку.

Фадеев о вакцинации от коронавируса: Немного знобило, спал Фото: fadeevmaxim / Instagram

Российский музыкант и продюсер Максим Фадеев 11 января, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, рассказал, как чувствует себя после вакцинации от коронавируса.

"На второй день немного знобило, спал весь день, а потом все – нормально! Сейчас жду вторую [дозу]", – написал он.

По словам Фадеева, следующая вакцинация запланирована на 27 января.

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5 января Фадеев заявил, что принял решение вакцинироваться и намерен рассказывать в сети о своем самочувствии.

24 декабря стало известно, что российская телеведущая Тина Канделаки вакцинировалась три месяца назад. Российская певица Алена Апина сообщила о вакцинации от коронавируса 28 декабря.

Российский певец Сергей Шнуров, его коллега Лолита Милявская и актриса Мария Шукшина заявили, что пока не намерены делать прививку от коронавируса.

Российскую вакцину "Спутник V" зарегистрировали 11 августа. Президент России Владимир Путин заявлял, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. По его словам, одна из его дочерей сделала две прививки и чувствует себя нормально.

В конце декабря стало известно, что российский президент намерен также вакцинироваться. Ранее сообщалось, что он не может быть добровольцем при испытании вакцины.

Российская вакцина подверглась сильной критике, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств.

В материале "Медузы" от 22 декабря сообщается, что россияне, сделавшие прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V", жалуются на побочные эффекты.