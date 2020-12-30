Бульвар Шоубиз
 
30 декабря, 2020
 
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"Жива, практически здорова". Апина спустя два дня после вакцинации от коронавируса рассказала о самочувствии

Российская певица Алена Апина сообщила, что после вакцинации у нее очень ощущается место укола, а также наблюдается сонливость.

Апина сделала прививку от коронавируса
Апина сделала прививку от коронавируса
Фото: neapina / Instagram

Российская певица Алена Апина, которая 28 декабря сообщила, что вакцинировалась от коронавируса, 30 декабря рассказала о самочувствии.

По словам певицы, после прививки у нее наблюдается повышенная сонливость и болит место укола.

"Жива, практически здорова. Единственное изменение – очень хочется спать. Но кому сейчас спать не хочется? И очень чувствуется то место, куда делали укол. Будем ждать. Врачи говорят, что если в первые дни не шарахнуло, значит, пронесло", — рассказала Апина.

Она также издалека продемонстрировала сертификат о вакцинации в доказательство того, что действительно сделала прививку. 

"Всем, кто интересуется, сколько мне заплатили – вот сколько мне заплатили", – заявила она, скрутив дулю. Апина подчеркнула, что сама готова была заплатить за вакцину, но ей помогли "друзья-врачи".

"Вакцины мало, а людей, которые не хотят болеть, много", – подытожила она.

Российскую вакцину "Спутник V" зарегистрировали 11 августа. Президент России Владимир Путин заявлял, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. По его словам, что одна из его дочерей сделала две прививки и чувствует себя нормально.

В конце декабря стало известно, что российский президент намерен также вакцинироваться. Ранее сообщалось, что он не может быть добровольцем при испытании вакцины.

Российская вакцина подверглась сильной критике, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств.

В материале "Медузы" от 22 декабря сообщается, что россияне, сделавшие прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V", жалуются на побочные эффекты

24 декабря стало известно, что российская телеведущая Тина Канделаки вакцинировалась три месяца назад. Апина сообщила о вакцинации от коронавируса 28 декабря.

Российский певец Сергей Шнуров и его коллега Лолита Милявская заявили, что пока не намерены делать прививку от коронавируса.

Теги: Россия, вакцинация, Алена Апина, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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