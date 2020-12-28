"Ну вот и все!" Апина сделала прививку от коронавируса

По словам российской певицы Алины Апиной, она сделала прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V".

Российская певица Алена Апина вакцинировалась от коронавируса. Об этом она сообщила 28 декабря в Instagram.

В подтверждение слов артистка обнародовала фото, на котором запечатлена в манипуляционном кабинете в момент введения вакцины.

"Ну вот и все! Страхам и всяким ожиданиям конец! Я сделала прививку!" – написала она.

В комментариях Апина сообщила, что вакцинировалась "Спутник V".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alena Apina (@neapina)

Российскую вакцину "Спутник V" зарегистрировали 11 августа. Президент России Владимир Путин заявлял, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. По его словам, что одна из его дочерей сделала две прививки и чувствует себя нормально.

В конце декабря стало известно, что российский президент намерен также вакцинироваться. Ранее сообщалось, что он не может быть добровольцем при испытании вакцины.

Российская вакцина подверглась сильной критике, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств.

В материале "Медузы" от 22 декабря сообщается, что россияне, сделавшие прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V", жалуются на побочные эффекты.

24 декабря стало известно, что российская телеведущая Тина Канделаки вакцинировалась три месяца назад.

Российский певец Сергей Шнуров и его коллега Лолита Милявская заявили, что пока не намерены делать прививку кот коронавируса.