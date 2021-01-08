  "Я что – враг сама себе?" Мария Шукшина рассказала, почему не будет вакцинироваться от коронавируса

По словам российской актрисы Марии Шукшиной, она слишком много знает о российской вакцине от коронавируса, поэтому не доверяет ей.

Шукшина: А что – раньше смерти не было? Скриншот: Царьград / YouTube

Российская актриса Мария Шукшина 5 января в эфире интернет-телеканала "Царьград" заявила, что ни она, ни ее дети не будут вакцинироваться российской вакциной от коронавируса.

"Потому что я слишком много знаю про эту вакцину. Я не доверяю этой вакцине. Я что – враг сама себе? Конечно, нет. Это измена Родине – все эти COVID-меры. Вдруг мы вспоминаем, что есть смерть. А что – раньше смерти не было? Что – раньше от гриппа не умирали? Массово стали говорить, нагнетать СМИ, конечно, эти позорные", – заявила она.

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Видео: Царьград / YouTube

Российскую вакцину "Спутник V" зарегистрировали 11 августа. Президент России Владимир Путин заявлял, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. По его словам, одна из его дочерей сделала две прививки и чувствует себя нормально.

В конце декабря стало известно, что российский президент намерен также вакцинироваться. Ранее сообщалось, что он не может быть добровольцем при испытании вакцины.

Российская вакцина подверглась сильной критике, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств.

В материале "Медузы" от 22 декабря сообщается, что россияне, сделавшие прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V", жалуются на побочные эффекты.

24 декабря стало известно, что российская телеведущая Тина Канделаки вакцинировалась три месяца назад. Российская певица Алена Апина сообщила о вакцинации от коронавируса 28 декабря. 5 января 2021 года о намерении вакцинироваться заявил российский продюсер Валерий Меладзе.

Российский певец Сергей Шнуров и его коллега Лолита Милявская заявили, что пока не намерены делать прививку от коронавируса.