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05 января, 2021
 
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Фадеев заявил о желании вакцинироваться от коронавируса

По словам российского продюсера Максима Фадеева, после вакцинации он намерен рассказывать в сети о своем самочувствии.

Фадеев: Еду на прививку
Фадеев: Еду на прививку
Фото: fadeevmaxim / Instagram

Российский музыкант и продюсер Максим Фадеев 5 января заявил, что намерен сделать себе прививку от коронавируса.

"Еду на прививку. Буду рассказывать вам, как все проходит! Мне тут пишут, что это реклама. Я ничего никогда не рекламировал и не собираюсь! Это мой принцип!" – заявил он.

Российскую вакцину "Спутник V" зарегистрировали 11 августа. Президент России Владимир Путин заявлял, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. По его словам, что одна из его дочерей сделала две прививки и чувствует себя нормально.

В конце декабря стало известно, что российский президент намерен также вакцинироваться. Ранее сообщалось, что он не может быть добровольцем при испытании вакцины.

Российская вакцина подверглась сильной критике, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств.

В материале "Медузы" от 22 декабря сообщается, что россияне, сделавшие прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V", жалуются на побочные эффекты

24 декабря стало известно, что российская телеведущая Тина Канделаки вакцинировалась три месяца назадАпина сообщила о вакцинации от коронавируса 28 декабря.

Российский певец Сергей Шнуров и его коллега Лолита Милявская заявили, что пока не намерены делать прививку от коронавируса.

Российская певица Алена Апина вакцинировалась 28 декабря.

Теги: Россия, вакцинация, Максим Фадеев, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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